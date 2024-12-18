Что подарить парню на Новый год 2025: топ-30 интересных идей

21 декабря в 80 парках Московской области пройдёт масштабное спортивное мероприятие «Зимние рекорды». Участники смогут попробовать свои силы в массовых забегах, посетить мастер-классы по зимним видам спорта и встретиться с профессиональными спортсменами, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В парке «200 лет Егорьевску» посетители смогут увидеть фотовыставку «Спортсмены Егорьевска» и принять участие в анимационной программе «Зимние старты». Всем гостям предложат чай и сладости.



Парк имени В. Талалихина в Подольске проведёт соревнования по гиревому спорту, мастер-класс по ГТО и зарядку под руководством группы «Радость движения». На катке состоятся открытая тренировка хоккеистов и показательные выступления фигуристов из МУ СШОР «Витязь». Во время мероприятия будет работать фотовыставка «Олимпийские чемпионы».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В парке Мира в Мытищах пройдёт массовый забег «Пять вёрст», а также мастер-класс по катанию на коньках от школы «Авангард». На спортивном ориентировании участники познакомятся с альпинистским снаряжением, а на «Зимних стартах» смогут пройти полосу препятствий. В этот день в парке будет работать выставка, посвящённая успехам советского и российского спорта.



Парк Малевича в Одинцовском районе предлагает мастер-класс по коньковому ходу на беговых лыжах, посещение интерактивной зоны «Кёрлинг», анимацию на льду и другие развлечения.



