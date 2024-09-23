С 23 по 29 сентября клиенты МосОблЕИРЦ получат скидки и подарки

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С 23 по 29 сентября клиенты МосОблЕИРЦ смогут воспользоваться специальными предложениями в рамках программы «Коммунальный бонус», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В личном кабинете выберите раздел «Онлайн-помощник», затем перейдите в «Бонусы и акции» и откройте раздел «Коммунальные бонусы для всех пользователей личного кабинета»; Выберите желаемое количество бонусов; Используйте бонусы при оформлении покупок.
Дайана Хусинова