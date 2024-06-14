Подать уведомление о сносе здания можно через Госуслуги

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В Подмосковье подать уведомление о сносе здания стало проще. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Уведомление о планируемом сносе объекта необходимо направлять за 7 рабочих дней до начала работ.
Найти данную услугу можно через раздел «Земля и стройка» на Госуслугах.
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«Услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней, а список документов сокращен до шести. Один из новых «умных» сервисов по указанному в онлайн-форме кадастровому номеру земельного участка автоматически заполняет адрес сносимого объекта, второй — проверяет наличие на нем обременений», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Найти данную услугу можно через раздел «Земля и стройка» на Госуслугах.
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Мира Полтева