Coca-Cola может вернуться в Россию

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Американский производитель The Coca-Cola Company, ушедший в 2022 году с российского рынка, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 3 заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом сообщают «Ведомости».
Речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta. Напитки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.
Компания одной из первых в марте 2022 года сообщила о приостановке деятельности, в июне было остановило производство и продажа напитков.
В октябре 2023 года сообщалось, что российский преемник Coca-Cola, бренд «Добрый» занял вторую строчку в списке продаж по стране. Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, разливающиеся на бывших мощностях бренда США, обогнали по продажам зарубежные аналоги.
Ранее сообщалось, что на китайский рынок поступят монастырские продукты из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Компания одной из первых в марте 2022 года сообщила о приостановке деятельности, в июне было остановило производство и продажа напитков.
В октябре 2023 года сообщалось, что российский преемник Coca-Cola, бренд «Добрый» занял вторую строчку в списке продаж по стране. Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, разливающиеся на бывших мощностях бренда США, обогнали по продажам зарубежные аналоги.
Ранее сообщалось, что на китайский рынок поступят монастырские продукты из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак