Путин наградил медалями школьников, спасших людей при теракте в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин наградил медалями подростков, спасающих людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Медали «За спасение погибавших» получили ученица школы №1900 города Москва Виктория Волчихина, ученик школы №1191 Александр Журик, учащийся московской школы №1564 Артемий Филимонов и ученица Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак