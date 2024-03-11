Подать заявку на участие в «Битве роботов» можно до 18 марта

Ежегодное Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства начнётся 15 марта, от Подмосковья в списки на выбор попали 220 объектов, расположенных в 53 городских округах. Об этом рассказал в ходе видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр благоустройства области Михаил Хайкин.