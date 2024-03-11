Подать заявку на участие в «Битве роботов» можно до 18 марта

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Продлен прием заявок на участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Прием заявок на участие в новом сезоне был продлет до 18 марта включительно.
Стоит отметить, что полный регламент проведения международного чемпионата по битве роботов можно найти на официальном сайте Госуслуг.
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«Все вовлеченные в сферу робототехники еще могут подготовить необходимые документы, придумать легенду роботу или утвердить состав команды.Напоминаем, что для участия в детской категории «Битва мини-роботов» возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева