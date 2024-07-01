Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра

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Легенда современной рэп-музыки, американский исполнитель Канье Уэст посетил Москву.
Зачем рэпер приезжал в Москву и когда он может дать концерт в России расскажет редакция «Радио 1».
Сегодня Канье Уэст считается живой легендой мирового рэпа. Артист родился 8 июня 1977 года в Атланте и начал заниматься музыкой с юных лет. В конце 1990-х — начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. В 2004 году Уэст выпустил дебютный альбом The College Dropout. В качестве дизайнера он работал с такими компаниями, как Nike и Louis Vuitton, а в 2013 году запустил совместно с Nike линию одежды Yeezy.
Канье Уэст является обладателем 24 премий «Грэмми».
С началом специальной военной операции западные артисты отказались от любых концертов и выступлений на территории РФ. Однако 30 июня российские СМИ содрогнулись, начав постить новости о визите в Москву одного из самых популярных американских рэперов. Позже информация о визите исполнителя в столицу была подтверждена.
Сперва в СМИ предположили, что рэпер может дать в Москве концерт (аналогичная информация появлялась в сети в начале июня). На этот раз новости о концерте Канье также не получили подтверждения, однако выяснилось, что рэпер прибыл в Москву с частным визитом. Уэст прилетел на день рождение к своему приятелю, дизайнеру Гоше Рубчинскому, которому 29 июня исполнилось 40 лет.
Позже в сеть попали кадры, на которых Уэст и Рубчинский прогуливаются по столичному ГУМу. По информации журнала «Москвичка», после прогулки компания отправилась в ресторан «Белуга», где Канье угостили чёрной икрой, водкой и блюдами русской кухни. Собеседник издания отметил, что рэпер остался очень доволен.
Как сообщила журналистка Ксения Собчак, нынешний визит рэпера носит частный характер, однако он также мог посмотреть концертные площадки для своего будущего выступления в российской столице.
При этом в «Лужниках» сообщили, что информация о ближайших концертах Уэста в Москве вероятнее всего является фейком. Позже сам Рубчинский подтвердил, что у него нет информации о выступлениях Канье в РФ в ближайшее время.
После визита рэпера в Москву зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что если Канье Уэст захочет получить российское гражданство — ему вряд ли будет в этом отказано. Драпенко напомнила, что рэпер хорошо относится к России и имеет здесь друзей.
Днём 1 июля стало известно, что американский рэпер улетел из России. Источнику РЕН ТВ удалось раздобыть посадочный талон Уэста, на котором указано, что из Москвы он направился в Берлин транзитом через Стамбул.
На сегодняшний день нет ни одной чёткой фотографии рэпера на улицах столицы. Фанаты Уэста на протяжении нескольких часов ждали звезду возле его отеля, но так и не увидели. Был ли рэпер в Москве на самом деле — пока остаётся загадкой.
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Кто такой Канье Уэст
Сегодня Канье Уэст считается живой легендой мирового рэпа. Артист родился 8 июня 1977 года в Атланте и начал заниматься музыкой с юных лет. В конце 1990-х — начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. В 2004 году Уэст выпустил дебютный альбом The College Dropout. В качестве дизайнера он работал с такими компаниями, как Nike и Louis Vuitton, а в 2013 году запустил совместно с Nike линию одежды Yeezy.
Канье Уэст является обладателем 24 премий «Грэмми».
Визит Канье Уэста в Москву
С началом специальной военной операции западные артисты отказались от любых концертов и выступлений на территории РФ. Однако 30 июня российские СМИ содрогнулись, начав постить новости о визите в Москву одного из самых популярных американских рэперов. Позже информация о визите исполнителя в столицу была подтверждена.
Зачем Канье Уэст посещал Москву
Сперва в СМИ предположили, что рэпер может дать в Москве концерт (аналогичная информация появлялась в сети в начале июня). На этот раз новости о концерте Канье также не получили подтверждения, однако выяснилось, что рэпер прибыл в Москву с частным визитом. Уэст прилетел на день рождение к своему приятелю, дизайнеру Гоше Рубчинскому, которому 29 июня исполнилось 40 лет.
Позже в сеть попали кадры, на которых Уэст и Рубчинский прогуливаются по столичному ГУМу. По информации журнала «Москвичка», после прогулки компания отправилась в ресторан «Белуга», где Канье угостили чёрной икрой, водкой и блюдами русской кухни. Собеседник издания отметил, что рэпер остался очень доволен.
Канье Уэст может дать концерт в Москве
Как сообщила журналистка Ксения Собчак, нынешний визит рэпера носит частный характер, однако он также мог посмотреть концертные площадки для своего будущего выступления в российской столице.
При этом в «Лужниках» сообщили, что информация о ближайших концертах Уэста в Москве вероятнее всего является фейком. Позже сам Рубчинский подтвердил, что у него нет информации о выступлениях Канье в РФ в ближайшее время.
Канье Уэст может получить гражданство РФ
После визита рэпера в Москву зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что если Канье Уэст захочет получить российское гражданство — ему вряд ли будет в этом отказано. Драпенко напомнила, что рэпер хорошо относится к России и имеет здесь друзей.
Канье Уэст покинул Россию
Днём 1 июля стало известно, что американский рэпер улетел из России. Источнику РЕН ТВ удалось раздобыть посадочный талон Уэста, на котором указано, что из Москвы он направился в Берлин транзитом через Стамбул.
Был ли Уэст в Москве на самом деле
На сегодняшний день нет ни одной чёткой фотографии рэпера на улицах столицы. Фанаты Уэста на протяжении нескольких часов ждали звезду возле его отеля, но так и не увидели. Был ли рэпер в Москве на самом деле — пока остаётся загадкой.
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Евгения Парфентьева