Володин высказался о планах Starbucks вернуться на российский рынок

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Большинство иностранных компаний остались в России и продолжают успешно вести бизнес. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале.
По его словам часть зарубежных компаний, которые покинули российский рынок два года назад, сейчас предпринимают попытки возвращения.
Например, американская сеть кофеен Starbucks хочет зарегистрировать товарные знаки, чтобы работать в России под привычным брендом.
По итогам 2021 года выручка компании в России составила более пяти миллиардов рублей. Однако когда она уходила из страны, руководство открыто заявляло о своих намерениях направить заработанные в России средства на помощь Украине.
С такими ценностями заявлениями компания не нужна в России, заявил Володин.
Он также подчеркнул, что другие компании, которые покинули рынок, поддавшись давлению Запада, могут попробовать вернуться в Россию. Однако это будет трудно, поскольку рынок хорошо адаптироваться к новым реалиям, а освободившиеся места заняли отечественные производители.
Из базы Роспатента следует, что Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг.
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Например, американская сеть кофеен Starbucks хочет зарегистрировать товарные знаки, чтобы работать в России под привычным брендом.
По итогам 2021 года выручка компании в России составила более пяти миллиардов рублей. Однако когда она уходила из страны, руководство открыто заявляло о своих намерениях направить заработанные в России средства на помощь Украине.
С такими ценностями заявлениями компания не нужна в России, заявил Володин.
Он также подчеркнул, что другие компании, которые покинули рынок, поддавшись давлению Запада, могут попробовать вернуться в Россию. Однако это будет трудно, поскольку рынок хорошо адаптироваться к новым реалиям, а освободившиеся места заняли отечественные производители.
Из базы Роспатента следует, что Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг.
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Анастасия Чинкова