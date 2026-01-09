«Поддержи ребёнка»: Кибермошенники запустили новую волну фишинга
Эксперт РТУ МИРЭА предупредил о мошеннической схеме с детскими онлайн-конкурсами
Эксперт Юрий Силаев из РТУ МИРЭА рассказал о мошеннической схеме, которая использует детские конкурсы.
В беседе с «RT» Силаев пояснил, что злоумышленники взламывают один аккаунт в соцсети. Затем они рассылают от имени его владельца сообщения с просьбой поддержать ребёнка в онлайн-голосовании. Эта ссылка ведёт на поддельную страницу авторизации.
Когда пользователь вводит там свои данные, мошенники их перехватывают. Новый взломанный аккаунт они используют для дальнейшей рассылки. Эксперт советует уточнять такую информацию у знакомых лично.
«Для защиты от этой угрозы необходимо обязательно использовать двухфакторную аутентификацию в настройках безопасности всех социальных сетей», — посоветовал эксперт.Силаев добавил, что менеджер паролей тоже помогает выявить поддельные сайты: если он не подставляет пароль, страница может быть фишинговой.