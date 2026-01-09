«Туман в голове затянулся»: Врач раскрыл, как новогодние возлияния влияют на мозг

09 января 2026, 12:27

Нарколог рассказал о влиянии новогоднего алкоголя на внимание и концентрацию

Фото: Istock/Rawpixel

Злоупотребление алкоголем в Новый год может вызвать рассеянность и снизить внимание на срок до двух недель. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.





В беседе с «Газетой.Ru» Исаев пояснил, что избыток алкоголя ухудшает внимание, память и концентрацию. В норме организм восстанавливается за несколько дней, а после тяжёлого отравления — за одну-две недели.



По словам врача, если симптомы в виде «тумана в голове» и низкой работоспособности сохраняются несколько недель, не стоит винить только алкоголь. Нарколог пояснил, что такое состояние может сигнализировать об обострении хронической интоксикации из-за длительного употребления спиртного.

«Восстановление в таком случае требует значительно больше времени и специализированной помощи», — отметил доктор.