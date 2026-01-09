Россиянам дали советы по разгрузке холодильника после праздников

09 января 2026, 10:35

Фото: Istock/AndreyPopov

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева дала рекомендации, как освободить холодильник после праздников.





В беседе с «RT» Матвеева отметила, что закрытые банки с соленьями и соусами можно убрать в кухонный шкаф — до открытия они хранятся при комнатной температуре.



По словам эксперта, отварное мясо, бульоны, сыры и готовые блюда хорошо переносят заморозку, что экономит время и деньги. Остатки овощей и сыра стоит использовать для супов, рагу или запеканок.

«Такой подход помогает избежать дублирования покупок и снижает риск выбросить продукты с истекающим сроком годности», — пояснила финансовый консультант.