Подмосковье и «Городские реновации» подписали договор о сотрудничестве

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru
Сегодня, 10 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходил тематический «Форум национальных достижений: молодежная политика». Для гостей стенда Подмосковья была подготовлена насыщенная программа, в том числе встречи с интересными спикерами.
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион является очень комфортным для проживания молодых людей, их социального и личностного роста, создания семей. Благодаря помощи президента РФ Владимира Путина и работе правительства области, в Подмосковье строится и реконструируется много школ, детских садов, объектов социальной и культурной сферы. Есть забота как о занятости, так и об отдыхе молодёжи, подчеркнула министр.
Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru
В рамках тематического Дня молодёжной политики на выставке «Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Подмосковья и Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодёжи в развитие территорий «Городские реновации». Министр отметила важность этого шага, так как именно в этом году областные власти решили сделать упор на работу со студентами, молодыми учёными, а также ребятами, которые хотят профессионально заниматься развитием городских пространств и общественных территорий.
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Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru
«Молодые жители Московской области могут обретать себя и развиваться в самых разных направлениях, будь то наука, IT-технологии, медицина, образование или спорт», — сказала Екатерина Швелидзе.
В рамках тематического Дня молодёжной политики на выставке «Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Подмосковья и Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодёжи в развитие территорий «Городские реновации». Министр отметила важность этого шага, так как именно в этом году областные власти решили сделать упор на работу со студентами, молодыми учёными, а также ребятами, которые хотят профессионально заниматься развитием городских пространств и общественных территорий.
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Александр Бойцов