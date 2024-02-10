Стенд Подмосковья на выставке «Россия» посетил известный блогер и певец Кобяков

Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова
На прошлой неделе выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил шестимиллионный гость. В числе нескольких первых тысяч седьмого миллиона посетителей был известный белорусский блогер и певец Владислав (Влад) Кобяков.
Своими впечатлениями от выставки и от стенда Московской области в День молодёжной политики он поделился с корреспондентом «Радио 1». Знаменитый владелец YouTube-канала «Головной рис» рассказал, что был приятно удивлён количеству молодых людей подростков, посещающих это масштабное мероприятие. Он отметил высокое качество организации выставки и великолепный подмосковный стенд, который, по его словам, после первого визита захочется посетить ещё не раз.
Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова
Блогер и исполнитель также подчеркнул, что, участвуя в викторинах и общаясь с людьми, он понял, что современная молодёжь России в целом и Подмосковья в частности далеко не так погружена в гаджеты и компьютеры, как принято считать. Ребята не залипают в интернете после школы, а активно интересуются тем, что происходит вокруг них, в их городе, посёлке, дворе, сказал Влад.
Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова
В качестве примера Кобяков привёл акцию «Доброе дело», которую он с единомышленниками запустил в гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе Московской области. Отвечая на вопрос региональной викторины, Влад (инициатор проекта!) ответил, что в настоящее время в рамках акции отправлено 110 фур с гуманитарной помощью. Оказалось, что их уже 134! Это означает, что молодёжь активно участвует в общественной жизни, а не посвящает всё своё время виртуальному миру, заключил блогер.
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Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова
Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова
В качестве примера Кобяков привёл акцию «Доброе дело», которую он с единомышленниками запустил в гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе Московской области. Отвечая на вопрос региональной викторины, Влад (инициатор проекта!) ответил, что в настоящее время в рамках акции отправлено 110 фур с гуманитарной помощью. Оказалось, что их уже 134! Это означает, что молодёжь активно участвует в общественной жизни, а не посвящает всё своё время виртуальному миру, заключил блогер.
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Александр Бойцов