Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться образовательными практиками

Фото: пресс-служба правительства МО
Московская и Ташкентская области будут перенимать друг у друга лучшие практики в сфере образования, об этом договорились губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Встреча состоялась в Доме правительства Московской области, в состав узбекской делегации вошли представители хокимията Ташкентской области, а также директора местных школ и детсадов.
Делегация пробует в Московской области неделю, для них организована насыщенная программа, включающая, в частности, посещение Технолицея имени В.И. Долгих в Истре.
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«К нам приехала большая делегация из Узбекистана, в составе которой представители сферы образования. Очень приятно, что мы имеем возможность сегодня обсудить гуманитарную повестку двух стран. Наша цель сегодня — обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании», — заявил Андрей Воробьёв.
Делегация пробует в Московской области неделю, для них организована насыщенная программа, включающая, в частности, посещение Технолицея имени В.И. Долгих в Истре.
«У нас очень плотный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство», — сказал Отабек Султанбеков.Членам делегации рассказали о действующих в Московской области трёх образовательных кластерах для одарённых детей, а также о системе рейтингования школ и образовательных стандартах. Кроме того, внимание прибывших представителей муниципальной власти обратили на систему работы и взаимодействия с жителями, организованную с помощью Центра управления регионом.
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Лев Каштанов