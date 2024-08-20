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Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться образовательными практиками

20 августа 2024, 12:30
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Московская и Ташкентская области будут перенимать друг у друга лучшие практики в сфере образования, об этом договорились губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Встреча состоялась в Доме правительства Московской области, в состав узбекской делегации вошли представители хокимията Ташкентской области, а также директора местных школ и детсадов.

«К нам приехала большая делегация из Узбекистана, в составе которой представители сферы образования. Очень приятно, что мы имеем возможность сегодня обсудить гуманитарную повестку двух стран. Наша цель сегодня — обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании», — заявил Андрей Воробьёв.


Делегация пробует в Московской области неделю, для них организована насыщенная программа, включающая, в частности, посещение Технолицея имени В.И. Долгих в Истре.

«У нас очень плотный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство», — сказал Отабек Султанбеков.
Членам делегации рассказали о действующих в Московской области трёх образовательных кластерах для одарённых детей, а также о системе рейтингования школ и образовательных стандартах. Кроме того, внимание прибывших представителей муниципальной власти обратили на систему работы и взаимодействия с жителями, организованную с помощью Центра управления регионом.

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#узбекистан
#московская область
#образование
#андрей воробьёв
#подмосковье
Выплату на новорождённого в Подмосковье получили более 35,5 тыс. человек
20 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более тридцати пяти с половиной тысяч родителей получили единовременную выплату на новорождённого в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Выплата составляет 20 тысяч рублей, при этом родители могут выбрать или деньги, или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

«Чаще всего семьи выбирают именно выплату, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша. С начала года свыше 35,5 тысяч родителей уже получили такую выплату», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что выплата на новорождённого предоставляется из регионального бюджета, общий объём выделенных на это средств превысил 710 миллионов рублей.

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#соцподдержка
#подмосковье
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В Подольске полностью восстановили электроснабжение после отключения
20 августа 2024, 12:04

Фото: istockphoto / Vadym Terelyuk

Электроснабжение в подмосковном городе Подольске, где утром без света остались дома и социальные объекты, полностью восстановлено. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве энергетики Московской области.
«Электроснабжение потребителей городского округа Подольск было нарушено из-за автоматического отключения воздушной линии напряжением 110 киловольт. Однако оперативно все абоненты были переведены на резервное питание, и сейчас обесточенных потребителей нет», — сообщили в министерстве

Ранее, по данным Министерства энергетики, из-за полного погашения работы подстанции № 480 «Северово» и подстанции № 104 «Климовская» в Подольске произошло отключение электроснабжения. Без напряжения остались 32 фидера и 301 трансформаторная подстанция.

Кроме того, администрация города сообщила в своём Telegram-канале об отключении семи котельных. Также были обесточены 14 школ, 26 детских садов, 14 больниц, МФЦ, техникум, администрация, детский реабилитационный центр и троллейбусная тяга. В город были направлены 13 передвижных электроустановок.

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#сво
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Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили около 7 млн раз
20 августа 2024, 11:48

Фото: iStock/nikkytok

Почти 7 миллионов заходов зафиксировано на подмосковный онлайн-сервис «Карта коммунальных услуг» с момента его запуска в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«За время работы «Карты коммунальных услуг» этим сервисом воспользовались около семи миллионов раз. Большинство заходов — более 4,7 млн раз — зафиксировано с мобильных устройств и почти 2,3 млн — со стационарных компьютеров», — говорится в сообщении.
На онлайн-карте размещается информация о датах планового отключения горячей воды, а также датах включения и отключения отопления. Кроме того, там есть контакты управляющих компаний и поставщиков ресурсов.

«Есть также опция подписки на «Карту». Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. В настоящее время этой возможностью воспользовались около пяти с половиной тысяч человек», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
«Карта коммунальных услуг» доступна по ссылке.

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#подмосковье
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Купили гроб до рождения: мать отказалась от аборта и родила сына с 2% мозга, как сложилась его судьба
20 августа 2024, 11:39

Фото: istock / Golfcuk

До рождения Ноя Уолла врачи сообщили его родителям Шелли и Робу из Великобритании, что их сын никогда не сможет ходить, говорить и есть сам. Даже если ему удастся появиться на свет, он будет находиться в «состоянии овоща». Несмотря на неутешительные прогнозы врачей беременная британка решила сохранить сыну жизнь. О том, как сложилась судьба ребенка, на умерщвлении которого настаивали врачи, расскажет редакция «Радио 1».


Страшные диагнозы Ноя Уолла


Во время беременности медики диагностировали у ребенка «расщепление позвоночника», что является врожденной аномалией, при которой части тела под местом поражения часто парализованы. Кроме того, сканирование мозга выявило отсутствие значительной части головного мозга у мальчика из-за образования кисты. К этому списку заболеваний добавился синдром Эдвардса — редкая генетическая аномалия, связанная с дублированием 18-й хромосомы.

Врачи предупреждали, что выживаемость детей с таким диагнозом до года составляет лишь 5-10 процентов.

Кроме того, анализы показали, что у малыша развивается синдром Патау — еще один серьезный порок развития, при котором 95 процентов детей не доживают до первого дня рождения.

Несмотря на то, что с ранних сроков беременности медики настаивали на ее прерывании, мать мальчика не побоялась трудностей и решила сохранить ему жизнь. При этом семья еще до рождения малыша купила ему гроб и готовилась к похоронам.

Фото: соцсети Н. Уолла

Как сложилась судьба больного ребенка


Мальчик родился очень слабым и был сразу помещен в реанимацию. МРТ показало, что из-за скопления жидкости в черепе, мозг ребенка сформирован всего на 2%.

Спустя семь недель ему установили шунт для удаления жидкости, что и стало началом чуда — мозг начал развиваться. В три года повторное сканирование показало, что его мозг увеличился на 80%.

Сейчас Ною девять лет. Он говорит, читает и решает задачи, но испытывает сложности с передвижением. Родители продолжают надеяться на дальнейшее исцеление.

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С улиц Подмосковья увезли более 3,5 тыс. машин за нарушение правил стоянки
20 августа 2024, 11:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше трёх с половиной тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на прошлой неделе за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За минувшую неделю с подмосковных улиц эвакуировали 3558 автомашин, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 38 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Недельный топ-5 муниципалитетов, где эвакуировали больше всего машин-нарушителей, возглавил Ленинский округ, с улиц которого увезли 342 автомобиля. На втором месте округ Красногорск, где эвакуировали 305 машин. Третье и четвёртое места занимают Химки и Мытищи с 292 и 288 эвакуированными машинами соответственно. А замыкает первую пятёрку антирейтинга Пушкинский округ, где на штрафстоянки увезли 230 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится 22-24 августа
20 августа 2024, 11:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующая на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях, изменится с 22 по 24 августа из-за укладки стрелочных переводов на станции Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«22 и 23 августа работы будут проводить с 11:00 до 16:00, ещё одно технологическое «окно» запланировано в период с 22:00 23 августа до 8:00 24 августа. В это время движение будет организовано по соседним путям, из-за чего у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые проследуют по укороченному маршруту, а некоторые будут отменены», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание электричек. Актуальный график движения размещается на информационных щитах на станциях и вокзалах, он также доступен онлайн — на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
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«Новые схемы»: Эксперты рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров
Сотрудник Отделения СФР Сурский: мошенники представляются работниками соцфонда
20 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Diy1

В современном мире трудно представить человека, который бы не имел опыт взаимодействия с мошенниками. Злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана граждан, а особенно на их уловки попадаются доверчивые люди старшего возраста.
Заместитель директора Филиала № 8 Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Евгений Сурский рассказал, как чаще всего обманывают мошенники.

  1. публикуют в интернете недостоверные сведения о проверках со стороны Социального фонда, налоговой инспекции и органов социальной защиты населения.
  2. распространяют информацию о том, что работники обходят квартиры, чтобы проверить прописки и выявить тех, кто живет не в том месте, что указано в документах. При этом говорят, что пенсионеру, живущему не по месту регистрации, урежут или снимут выплаты, а могут привлечь даже к уголовной ответственности;
  3. навязывают пенсионерам услуги, за которые нужно заплатить: защита от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами.

Также в последнее время Отделение СФР по Москве и Московской области зафиксировало новые мошеннические схемы через мессенджеры (Telegram, WhatsApp). Злоумышленники представляются сотрудниками регионального Отделения фонда, предлагают произвести перерасчет страхового стажа и, убедив предоставить свои персональные данные, просят назвать пришедший в смс код для получения доступа к порталу госуслуг либо к электронным сервисам банковских организаций.

Здесь, по мнению сотрудников Отделения СФР по Москве и Московской области, нужно помнить о важном: работники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами, а если к вам пришли незнакомцы и представились работниками Социального фонда, то это точно мошенники.

«Получить услуги Социального фонда можно бесплатно в клиентских службах по экстерриториальному принципу, в МФЦ, а также на портале госуслуг. Отмечу, что многие выплаты предоставляются проактивно на основании имеющихся у нас данных», — напомнил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин, призвав граждан не доверять незнакомым лицам и не идти на их провокации.

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Жених секс-символ и конфуз Волочковой: что не так со свадьбой фигуристки Трусовой
20 августа 2024, 11:02

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Несколько дней назад призер Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж. Ее избранником стал фигурист Макар Игнатов. Как прошла свадьба, кто был приглашен и без каких конфузов не обошлось торжество расскажет редакция «Радио 1».

За кого вышла замуж Трусова


Александра Трусова вышла замуж за своего коллегу по фигурному катанию Макара Игнатова. Их связь стала заметной на чемпионате Санкт-Петербурга в январе 2024 года, когда они впервые появились на публике вместе. Долгое время Трусова и Игнатов были коллегами по сборной, а затем вместе принимали участие в шоу Евгения Плющенко, где и зародились их чувства.

Фото: соцсети А. Трусовой

Игнатова называют секс-символом


Высокий брюнет с выразительным взглядом всегда выделялся среди многих фигуристов, но именно олимпийский чемпион Алексей Ягудин первым отметил модельную внешность Игнатова. Во время своего выступления в роли ведущего на Кубке Первого канала — 2022 Ягудин встал перед ареной и во всеуслышание назвал Игнатова секс-символом российского фигурного катания, когда представлял его как участника турнира.

Эту мысль подхватил другой олимпийский чемпион — Максим Траньков. Он стал регулярно называть Игнатова секс-символом во время соревнований, а однажды даже поинтересовался у фигуриста в интервью, как он планирует поддерживать этот статус в наступающем сезоне. С тех пор этот образ прочно закрепился за Игнатовым, хотя такие обсуждения сильно смущают спортсмена.


Фото: соцсети А. Трусовой

Как прошла свадьба Трусовой


17 августа Трусова и Игнатов отметили регистрацию брака в окружении близких друзей и семьи. Александра выбрала для этого случая стильное платье с открытыми плечами, а Макар был в классическом черном смокинге. В своих социальных сетях Трусова поделилась, что решила взять фамилию мужа. Игнатов, по традиции, перенес невесту на руках из ЗАГСа.

Организацию праздника возглавила Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Поздравляем красивых и счастливых Сашу Трусову — Русскую Ракету, королеву четверных и вице-чемпиона России Макара Игнатова с их бракосочетанием. Делаем им сейчас красивую сказку в волшебной усадьбе в 180 км от Москвы. Концепт — русская сказка. Площадка —историческая усадьба в Подмосковье „Золотой Лев“», — поделилась Рудковская в своем телеграм-канале.

Особое внимание прессы привлекли наряды невесты, Трусова сменила три платья. На регистрации «русская ракета» предстала в длинном платье «А-силуэта», тогда как для банкета выбрала классическое белое с корсетом. Яна Рудковская отметила, что все образы были от-кутюр.


Конфузы на свадьбе Трусовой


На свадьбу Трусовой и Игнатова приехала Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и ряд других популярных фигуристов: Елена Радионова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Губанова, Даниил Горелкин, Софья Титова, а также Андрей Рудь. Многие поклонник ждали, что свадьбу фигуристов посетит Этери Туберидзе, у которой раньше тренировалась Александра Трусова, но этого не произошло.

Молодоженам гости дарили роскошные подарки и выражали самые добрые пожелания. Одним из самых дорогих презентов стала путевка на Мальдивы от семьи Плющенко.


Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Однако торжество не обошлось без казусов. Балерина Анастасия Волочкова не была на свадьбе, но пожелала поздравить молодых в своих социальных сетях.

«Сашенька, Марк, поздравляю! Счастья вам! Приглашаю на мое шоу», — написала знаменитость, перепутав имя жениха.
Напомним, прежде Александра Трусова состояла в отношениях с фигуристом Марком Кондратюком, которого, по всей видимости, имела в виду Волочкова.

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Финал чемпионата высоких технологий в Новгороде посетят представители 20 стран
20 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/amgun

Представители всех регионов России и не менее 20 стран станут участниками церемонии открытия финала чемпионата высоких технологий, который будет проходить в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября, сообщает министерство просвещения РФ.
«Финал чемпионата проведут очно, площадкой мероприятия станет инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай», — отмечается в сообщении.
В рамках чемпионата предусмотрены соревнования по двенадцати компетенциям для студентов колледжей и по четырём компетенциям для школьников от четырнадцати лет. В числе конкурсных направлений заявлена разработка виртуальных миров и мобильных игр, монтаж и обслуживание промышленных роботов, оптоэлектроника, разработка цифровых возможностей для бизнеса и пр.

Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте чемпионата.

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