Подмосковье — лидер в стране по строительству школ и детских садов

Фото: Сергей Хакимов
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня, 18 февраля, проходит тематический день, посвященный образованию. Центральным событием стала пленарная сессия «Разговоры о важном: сфера образования», проходившая в конференц-зале павильона № 75.
Открыли мероприятие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов. Вице-премьер рассказала об успехах в развитии системы образования в стране за последние годы. Министр сообщил, что с 2019 года в России было открыто 1676 детских садов и построено 1552 новые школы, с улыбкой добавив, что в годы, когда он сам учился, таких прекрасных благоустроенных школ с бассейнами и террасам, к сожалению, не было.
Фото: Сергей Хакимов
В рамках мероприятия были отмечены субъекты Российской Федерации за лучшую реализацию и развитие образовательной инфраструктуры. Московская область стала победителем в номинации «Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы».
«Я, прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования — и строительство, и капитальный ремонт. Казалось бы, это наша региональная задача, но она гораздо успешнее реализуется именно совместными усилиями. И вторая ключевая задача — качество образования. Министр просвещения очень важные инициативы продвигает в части олимпиадного движения. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, стимулирование за достижение ребят — тоже является важным», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Фото: Сергей Хакимов
Глава региона рассказал, что каждый год в школы области приходит на 40 тысяч детей больше, и областные власти видят свою задачу в том, чтобы обеспечить им качественное обучение в новых комфортабельных школах. В Подмосковье работают около 50 тысяч учителей и поддержка уделяется каждому из них. Кроме того, идёт активная работа по привлечению новых педагогических кадров, сообщил губернатор.
Фото: istockphoto/Tatiana Maramygina
В Московской области — сильная педагогическая команда, которая ни раз была отмечена престижными наградами. Так, руководитель Гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе в 2021 году признана лучшим директором образовательного учреждения России, преподаватель истории из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов в 2022 году стал учителем года, а Дарья Глебова из Дмитровского городского округа в 2023-м — лучшим воспитателем страны.
Фото: Сергей Хакимов
Награду губернатору Московской области вручила вице-премьер Татьяна Голикова. Андрей Воробьёв поблагодарил в её лице правительство РФ за поддержку и высокую оценку работы правительства региона, а учителей — за самоотверженный труд и продвижение лучших практик Подмосковья.
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На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования
Фото: Сергей Хакимов
«Я, прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования — и строительство, и капитальный ремонт. Казалось бы, это наша региональная задача, но она гораздо успешнее реализуется именно совместными усилиями. И вторая ключевая задача — качество образования. Министр просвещения очень важные инициативы продвигает в части олимпиадного движения. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, стимулирование за достижение ребят — тоже является важным», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Фото: Сергей Хакимов
Глава региона рассказал, что каждый год в школы области приходит на 40 тысяч детей больше, и областные власти видят свою задачу в том, чтобы обеспечить им качественное обучение в новых комфортабельных школах. В Подмосковье работают около 50 тысяч учителей и поддержка уделяется каждому из них. Кроме того, идёт активная работа по привлечению новых педагогических кадров, сообщил губернатор.
Фото: istockphoto/Tatiana Maramygina
В Московской области — сильная педагогическая команда, которая ни раз была отмечена престижными наградами. Так, руководитель Гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе в 2021 году признана лучшим директором образовательного учреждения России, преподаватель истории из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов в 2022 году стал учителем года, а Дарья Глебова из Дмитровского городского округа в 2023-м — лучшим воспитателем страны.
Фото: Сергей Хакимов
Награду губернатору Московской области вручила вице-премьер Татьяна Голикова. Андрей Воробьёв поблагодарил в её лице правительство РФ за поддержку и высокую оценку работы правительства региона, а учителей — за самоотверженный труд и продвижение лучших практик Подмосковья.
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Александр Бойцов