Подмосковье лидирует по количеству маркировки сухих кормов для животных в России

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Московская область лидирует по количеству маркированных сухих кормов для животных в России. После вступления в силу обязательных правил для этого сегмента рынка было промаркировано более 102 тысяч тонн сухого корма, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Представители Союза предприятий зообизнеса заявили о хорошей подготовке отрасли к запуску новой системы маркировки. Компании прошли обучение и получили помощь от экспертов оператора системы «Честный Знак», что способствовало успешному внедрению изменений.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что с 1 марта 2025 года в России вводится обязательная маркировка влажных кормов. Это коснётся и тех магазинов, которые уже подключены к системе. Процесс перехода для них будет проходить без изменений. Оператор маркировки также предоставляет бесплатные инструменты для упрощения работы с новыми требованиями.
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Дайана Хусинова