В Белоруссии запретили гречку российского производства

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Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу гречки российского производства компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Информация об этом появилась на портале «Продукция и услуги Республики Беларусь».
В сообщении указывается, что данная гречка не соответствует стандартам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Суть проблемы заключается в отличии информации на упаковке и самим продуктом.
Как оказалось, время варки гречневой крупы составило 29 минут. По признанным стандартам, этот показатель не должен превышать 25 минут. Из этого следует, что производитель дал недостоверную информацию о наименовании продукта, что автоматически относит его к категории опасных.
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Иван Мусатов