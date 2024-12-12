Подмосковье стало лидером среди регионов России по обращению с отходами

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Московская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по достижениям в сфере обращения с отходами, успех Подмосковья отметили «Зелёной премией» — наградой за достижения в области защиты окружающей среды, внедрения лучших практик в природоохранной сфере и экологического просвещения, сообщает пресс-служба областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вручение «Зелёной премии» проводилось на площадке Национального центра «Россия». Награду из рук министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова получил зампред подмосковного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
Среди представителей Подмосковья «Зелёную премию» получила также жительница Рузы Наталья Квасова с супругом Сергеем и дочерью Варварой. Они одержали победу в номинации «Экологическая семья» за создание «Школы раздельного сбора отходов», а также регулярную организацию субботников и различных экологических квестов. Награды также получили областной проект «Экопункт» и солнечногорский проект «Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры».
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«В Московской области ведётся работа по увеличению доли переработки пластика, алюминия, текстиля. Совместно с региональными операторами по обращению с отходами мы на постоянной основе реализуем благотворительные проекты и экологические акции. Продолжаем прикладывать все возможные усилия для эффективной работы в этом направлении», — сказал Владислав Мурашов.
Среди представителей Подмосковья «Зелёную премию» получила также жительница Рузы Наталья Квасова с супругом Сергеем и дочерью Варварой. Они одержали победу в номинации «Экологическая семья» за создание «Школы раздельного сбора отходов», а также регулярную организацию субботников и различных экологических квестов. Награды также получили областной проект «Экопункт» и солнечногорский проект «Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры».
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Лев Каштанов