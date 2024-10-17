Подмосковье передало бойцам СВО автомобили

Автомобили для подвоза продовольствия и боеприпасов, а также мебель для обустройства пунктов дислокации передали от Московской области бойцам 242 мотострелкового полка.
«Машина отличная, плавно едет, всё прекрасно. У таких машин есть скорость. Можно загрузить боеприпасы, можно загрузить продовольствие, и это не большая грузовая машина – она не будет привлекать никакого внимания, и люди спокойно привезут эти грузы, которые необходимы на первой линии», — сказал один из бойцов полка.Командный состав полка поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за помощь.
«Хотелось бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву. Спасибо вам за переданную технику! Эта техника приблизит нас к победе!» — заявили бойцы.Передача техники и прочих грузов для участников СВО проводится в рамках подмосковной акции «Доброе дело». Эта акция стартовала в 2022 году по инициативе школьников Московской области, её поддержал глава региона.
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