В Красногорске сплели и передали в зону СВО более 300 маскировочных сетей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Свыше 300 маскировочных сетей сплели активисты красногорского отделения «Молодой Гвардии Единой России» для бойцов, участвующих в специальной военной операции, ребята также изготавливают окопные свечи и другие нужные на фронте предметы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый сплетённый узел — это символ нашей поддержки и веры в Победу! Помогая нашим бойцам, мы помогаем сохранить мир для будущего», — заявила активистка Вероника Корунная.Присоединиться к плетению сетей может любой желающий, работы проходят в центре «Забота» по адресу: Красногорск, Ильинское шоссе, дом №1А, атриум третьего этажа.
Кроме того, в округе работает три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи, в том числе — в общественной приёмной окружного отделения «Единой России» в доме №9 по Лесной улице. Приёмная открыта с 10:00 до 17:00.
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