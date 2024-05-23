Подмосковье первым в России регламентировало создание общественных советов при органах власти

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы на 85-м заседании приняла закон об общественных советах при исполнительных органах государственной власти Московской области. Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, Подмосковье стало первым в стране регионом, принявшим такой закон.
«Он позволит чётко установить единый порядок формирования общественных советов при органах государственной власти. Этот документ – результат нашего плодотворного сотрудничества с Общественной палатой Подмосковья. Напомню, что ранее мы наделили её правом законодательной инициативы», – заявил Брынцалов.Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что необходимо развивать механизмы общественного контроля, в том числе через систему региональных общественных палат.
«Принятие нашего закона – ещё один шаг для развития общественного контроля в регионе. Общественные советы будут помогать министерствам и ведомствам учитывать мнения и потребности людей», – добавил спикер Мособлдумы.Он пояснил, что общественники будут следить за их деятельностью, участвовать в обсуждении проектов постановлений. Это поможет при разработке нормативных актов учитывать интересы жителей. Так гражданское общество больше вовлекается в процессы государственного управления, уверен Брынцалов.
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Лора Луганская