Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между Московской и Новгородской областями подписали главы регионов Андрей Воробьёв и Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Мы регулярно обмениваемся лучшими практиками с другими регионами нашей страны. Сегодня на Питерском форуме подписали очередное соглашение с Новгородской областью, в рамках которого продолжим тесное сотрудничество в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и, конечно, туризма», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он напомнил, что оба региона совместно развивают масштабный туристический проект «Государева дорога» — соглашение об этом было подписано на ПМЭФ-2019. Кроме того, в ближайшие пять лет планируется укреплять связи Подмосковья и Новгородской области в сфере промышленности и торговли, в сельском хозяйстве, здравоохранении, ЖКХ, охране окружающей среды, образовании и пр.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также отметил, что подписанное соглашение позволит укрепить и расширить сотрудничество между регионами, и добавил, что особый интерес вызывает подмосковный опыт в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства и миграционной политики.
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