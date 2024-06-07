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Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью

07 июня 2024, 13:29
Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

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Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между Московской и Новгородской областями подписали главы регионов Андрей Воробьёв и Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Мы регулярно обмениваемся лучшими практиками с другими регионами нашей страны. Сегодня на Питерском форуме подписали очередное соглашение с Новгородской областью, в рамках которого продолжим тесное сотрудничество в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и, конечно, туризма», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что оба региона совместно развивают масштабный туристический проект «Государева дорога» — соглашение об этом было подписано на ПМЭФ-2019. Кроме того, в ближайшие пять лет планируется укреплять связи Подмосковья и Новгородской области в сфере промышленности и торговли, в сельском хозяйстве, здравоохранении, ЖКХ, охране окружающей среды, образовании и пр.



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также отметил, что подписанное соглашение позволит укрепить и расширить сотрудничество между регионами, и добавил, что особый интерес вызывает подмосковный опыт в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства и миграционной политики.

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#московская область
#подмосковье
#пмэф
#андрей воробьёв
Задержан подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева
СК задержал подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева
07 июня 2024, 13:27

Фото: сайт СК РФ

Задержан подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. По сообщению Следственного комитета, нападавший на Еговцева мужчина житель Лобни, сейчас он в реанимации. Убитый Еговцев успел дать отпор.
Ранее сообщалось об убийстве общественника Антона Еговцева в Подмосковье. Уточнялось, что зампред движения «Зов народа» получил множественные удары ножом. Злоумышленник подкараулил жертву в подъезде и напал.

До этого Еговцеву не раз угрожали, по информации журналистов, нападавший является поклонником жены убитого Екатерины. Супруги обращались к правоохранителям, но на воздыхателя это никак не подействовало.

А тем временем стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково». Детальнее в материале «Радио-1».

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#новости подмосковья
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Генпрокурор РФ Краснов: прокуратура вернула государству более 100 предприятий
07 июня 2024, 12:51

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российские прокуроры добились возврата более 100 предприятий в собственность государства. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Интерфакс» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«С 2022 года по искам прокуроров государству возвращено свыше 100 предприятий с активами на сумму 1,3 трлн рублей», — заявил Краснов.
Он подчеркнул, что это число включает так называемые антикоррупционные иски, связанные с выявленными случаями коррупции между бизнесом и властью.

Краснов также добавил, что с начала 2023 года по искам прокуроров государству было возвращено 20 стратегически важных предприятий, которые незаконно оказались в собственности иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам России. Их активы оцениваются более чем в 370 млрд рублей.

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#активы
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Генерала Попова оставили в СИЗО
07 июня 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Второй западный окружной военный суд вновь отклонил ходатайство защиты экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Адвокаты просили заменить содержание под стражей на домашний арест. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защиты обвиняемого Попова о смене меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — заявил судья.
Ожидается, что адвокаты будут оспаривать это решение в кассационной инстанции.

Генерал Попов участвовал в заседании по видеосвязи, а судья отказался проводить заседание в закрытом режиме.

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#рф
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В Подмосковье расчистили 20 га охранных зон ЛЭП
07 июня 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Расчистку от растительности 20 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи провели в Московской области с начала года сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Расчистка охранных зон проводится в рамках реализации программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей. Работы стартовали с начала марта, и на сегодняшний день выполнено уже 89% от годового плана», — отмечается в сообщении.
Самый большой объём работ был проведён в городском округе Подольск, где расчистили девять с половиной гектаров охранных зон ЛЭП, и в Раменском округе6 там расчистку провели на территории 5,9 га охранных зон. Работы продолжаются.

В министерстве отметили, что программа «Мособлэнерго» по повышению надёжности электроснабжения реализуется в 33 подмосковных округах, в неё входит также строительство и реконструкция объектов энергетической инфраструктуры.

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#московская область
#подмосковье
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В Шатуре прошла экологическая акция «Чистый лес»
07 июня 2024, 12:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Экологическая акция «Чистый лес» прошла в Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
В акции приняли участие депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Бурмистрова, председатель Совета ветеранов округа Сергей Фролов и волонтеры шатурского Комплексного молодежного центра.

«На площади 0,5 гектара близ поселка Красные Луга вместе с работниками Комитета лесного хозяйства и Мособллеса участники очистили лес от валежника и сухостоя, а также нашли и собрали в мешки мусор.Очень много было обращений от жителей привести в порядок наши леса, ведь это продолжение нашего дома. Так же, как и дома, важно поддерживать здесь чистоту – это наша обязанность и долг перед будущими поколениями. Здорово, что среди участников акции сегодня много молодежи», — поделился Эдуард Живцов.

Стоит отметить, что акция «Чистый лес» совсем молодая и в проходит в Подмосковье с прошлого года.

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#шатура
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«Дайте подышать»: Врачи назвали простые правила, как защитить ребёнка от перегрева
07 июня 2024, 10:19

Фото: iStock/Tatyana Maximova

Лето — прекрасная пора для того, чтобы маленький ребёнок больше времени проводил на свежем воздухе. Однако очень важно в жаркие дни не перегреть малыша.
Врачи химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы в жаркие летний дни не навредить здоровью малыша.

«Одевайте ребёнка в лёгкую одежду из натуральных тканей, головной убор надевайте только, если есть опасность прямого попадания солнечных лучей, в тени давайте голове «подышать». Откажитесь от впитывающих подгузников, чтобы тело отдыхало. Восполняйте потерю жидкости — при грудном вскармливании чаще прикладывайте малыша к груди, если питание искусственное или ребёнок старше грудного возраста, давайте ему попить чистой воды не реже 1 раза в час», — объяснили специалисты.

По рекомендациям врачей, нужно избегать нахождения под открытым солнцем в промежутке с 11:00 до 17:00, и ни в коем случае не оставлять ребёнка в стоящем автомобиле, даже если там работает кондиционер.

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#опасность
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Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права жительницы Королёва
07 июня 2024, 10:16

Фото: пресс-служба аппарата омбудсмена МО

Социальные права жительницы Королёва, нарушенные её бывшим работодателем, помогла восстановить уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба аппарата регионального омбудсмена.
«Жительница Королёва обратилась к омбудсмену с жалобой на то, что бывший работодатель не отправил информацию о её увольнении в Социальный фонд России для отражение этого факта в её индивидуальном лицевом счёте. Из-за этого женщина не могла устроиться на новую работу или встать на биржу труда и получить положенные меры соцподдержки», — говорится в сообщении.
До обращения к омбудсмену женщина подавала заявление в суд. Суд признал факт прекращения трудовых отношений, но не указал в решении обязанность бывшего работодателя внести требуемую информацию на лицевой счёт заявительницы в СФР.

Ирина Фаевская напрямую связалась с подмосковным отделением соцфонда и попросила исправить ситуацию. Сейчас проблема заявительницы решена.

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#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье на социально-экономическое развитие наукоградов выделено 295 млн рублей
07 июня 2024, 09:59

Фото: istockphoto / anvmedia

Порядка 295 миллионов рублей выделено в 2024 году на социально-экономическое развитие подмосковных наукоградов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Наукограды Московской области справедливо признаны в качестве ведущих научных центров на мировом уровне.

«Поддержка и стимулирование научных исследований, создание благоприятной инновационной среды и развитие инфраструктуры входят в число важнейших приоритетов работы в Московской области. В 2024 году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Подмосковья выделено порядка 295 млн. рублей», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках развития предусмотрены повышение научной и инновационной активности организаций, а также поддержка научных исследований и разработок.

Стоит отметить, что 9 июня в Подмосковье отмечается День наукоградов.

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#наукоград
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Прокурор запросил 14,5 года для научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова
07 июня 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Кунцевском районном суде города Москвы прошли слушания по уголовному делу Андрея Молокоедова. Обвинение потребовало для него лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Следователи считают обвиняемого научным руководителем частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), сообщает «Коммерсант». Он обвиняется в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством.

По версии следствия, бывший советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ». Члены организации напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был конфликт из-за земельного участка с семьёй академика РАН Михаила Пальцева, советником которого был Молокоедов.

Сторона защиты утверждает, что Молокоедов лишь активно вмешался в конфликт между Супоневым и академиков, стараясь утихомирить страсти. Он обратился за помощью к одному из лидеров «енотов». Адвокаты настаивают на полном оправдании фигуранта ввиду отсутствия факта преступления.

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