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Подмосковье получило первое место по итогам субботников «Чистябрь — 2024»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Жители из 27 регионов России, включая Московскую область, приняли участие в осеннем экологическом мероприятии «Чистябрь — 2024», организованном Центром чистой природы с 12 по 15 ноября. Подмосковье стало лидером по количеству проведённых субботников, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За полтора месяца было организовано более 100 субботников, в которых участвовали более 1000 неравнодушных жителей и гостей региона.

В рамках мероприятия было проведено более 20 экологических акций, собрано более 420 мешков мусора и задействовано около 300 волонтёров.



По результатам акции были определены 20 победителей со всей страны, которые собрали наибольшее количество отходов. Четвёртое место заняла жительница из городского округа Долгопрудный.

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#экология
#субботник
Авиакомпании РФ приостановили работу половины всех самолетов Airbus neo
21 ноября 2024, 06:36

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих моделей в стране. Основной причиной стали проблемы с обслуживанием двигателей из-за санкций и нехватки запчастей, пишет «Коммерсант».
Часть самолетов переведена в резерв для экономии ресурсов двигателей перед высоким туристическим сезоном, однако 15–20 из них могут больше не вернуться в эксплуатацию.

По данным на 20 ноября, более половины оставшихся A320/A321neo простаивают, особенно в авиакомпании S7, где не используются 31 из 39 лайнеров.

Тем временем «Аэрофлот» обсуждает возможность первого в России контракта на «мокрый лизинг» с компанией iFly. В рамках сделки планируется передача трех самолетов Airbus A330 с экипажами для полетов на Дальний Восток.

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Произведение «Комедиант» продано за 6 миллионов долларов — и его собираются съесть
Приклеенный скотчем к стене банан, «Комедиант», ушел с аукциона за $6,2 долларов
21 ноября 2024, 05:53

Фото: iStock/SaevichMikalai

На аукционе Sotheby's произведение итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант», представляющее собой банан, приклеенный к стене скотчем, было продано за рекордные 6,2 миллиона долларов. Эта информация была размещена на официальном сайте Sotheby's.
Изначально лот оценивался в сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов, однако итоговая цена составила 6 240 000 долларов.

Покупателем оказался Джастин Сан, который сообщил в социальной сети X, что в ближайшие дни намерен лично съесть банан. Аккаунт Sotheby's репостнул его сообщение, вызвав оживленное обсуждение.

В 2019 году два других экземпляра «Комедианта» были проданы за 120 тысяч долларов каждый, вызвав широкие обсуждения о природе и ценности современного искусства.

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#аукцион
#социальная сеть
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В Дубае создали крупнейший золотой слиток в мире
В Дубае изготовили крупнейший золотой слиток весом более 300 кг
21 ноября 2024, 01:43

Фото: iStock/CinemaHopeDesign

Компания Emirates Minting Factory из Дубая установила мировой рекорд, создав самый крупный в мире золотой слиток весом более 300 кг.
Достижение было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса и ознаменовано вручением сертификата на церемонии закрытия конференции по драгоценным металлам в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, передает ТАСС.

Завод компании, расположенный в промышленной зоне Аль-Куз, занимается переработкой и очисткой драгоценных металлов, перерабатывая до 1200 кг золота и серебра ежедневно.

Новый слиток стал символом достижений в сфере аффинажа и укрепил статус Дубая как центра мировой торговли драгоценными металлами.

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В России объявили о создании Global Factchecking Network для борьбы с фейками
На форуме «Диалог о фейках 2.0» создана Международная ассоциация по фактчекингу
20 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Userba011d64_201

На форуме международном «Диалог о фейках 2.0» представлена новая инициатива по борьбе с ложной информацией. ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу (Global Factchecking Network, GFCN). Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак презентовал концепцию организации 20 ноября, передает издание «Известия».
Среди основных целей ассоциации — объединение мирового сообщества фактчекеров, выработка единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Как отметил Табак, обучение будет проводиться на базе «Мастерской новых медиа» и платформе «Диалог ПРО», как онлайн, так и офлайн. Также планируется внедрить эффективные инструменты для борьбы с фейками.

Журналисты, эксперты и организации смогут присоединиться к GFCN, подписав Кодекс ответственного фактчекинга и пройдя проверку. Специальный совет ассоциации будет решать вопрос о принятии участников. Табак подчеркнул, что GFCN станет уникальной площадкой, где смогут работать не только юридические, но и физические лица.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что создание такой ассоциации давно назрело, чтобы комплексно противостоять распространению фейков.

Еще 31 октября Табак анонсировал создание GFCN, отметив, что проект нацелен на совместную работу с дружественными России странами. В рамках ассоциации будет создана многоязычная платформа для проверки данных.

Форум собрал более 1 000 участников из 65 стран. «Диалог о фейках 2.0» стал второй крупной международной площадкой для обсуждения проблем дезинформации.

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#форум
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Глава Суджанского района Курской области Богачев снова подал в отставку
20 ноября 2024, 21:53

Фото: iStock/N-sky

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев снова подал в отставку. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в ВКонтакте. По его словам, к такому решению он пришел после размышлений и разговора с губернатором.
«Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — написал чиновник.
Ранее уже сообщалось, что Александр Богачев уходит в отставку. Причиной увольнения называли его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки. Однако, по данным телеграм-канала Readovka, спустя несколько дней появилась информация, что руководитель отозвал свое заявление и продолжил работу на посту.

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#рабочие места
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Подмосковье принимает Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов
20 ноября 2024, 21:10

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

С 20 по 22 ноября в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Подмосковье пройдут Всероссийские конкурсы профессионального мастерства по шести направлениям движения: сельскохозяйственное, педагогическое, строительное, сервисное, отряды проводников и железнодорожного транспорта.
В среду, 20 ноября, в Красногорске состоялось торжественное открытие цикла студенческих соревнований. Уточняется, что организатором мероприятия является Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в 2024 году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории.

«В честь этого по всей стране проходит много разных мероприятий. В мае Московская область принимала у себя в гостях активистов РСО из 50 регионов нашей страны на образовательном интенсиве на тему трудоустройства активистов, в сентябре мы провели у себя Медиашколу, куда также приехали более 100 молодых ребят со всей страны. На этот раз мы рады приветствовать студотряды со всех регионов России — это более 600 участников. Студенты смогут продемонстрировать свои навыки, знания и творческий подход к работе в различных областях. Желаю всем удачи!», — добавила Швелидзе.

Утверждается, что в конкурсе среди сельскохозяйственных отрядов участники покажут свои силы в девяти компетенциях: ветеринария, зоотехния, механизация, агрономия и других. Студенты-педагоги будут соревноваться в творческой части, теоретической части и этапе оказания первой помощи.

Молодые проводники покажут свои теоретические знания, после чего исправят «ошибки» в специально подготовленном для конкурса вагоне. Для выявления лучших будет проведен творческий этап конкурса, для которого участники заранее подготовили номера.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

В период с 22 по 24 ноября во Всероссийском слете студенческих отрядов примут участие более 12 500 человек из 89 регионов РФ и дружественных стран.Торжественное открытие слета пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

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Россиянам напомнили, отсутствие чего в паспорте значит его недействительность
Юрист Соловьёв напомнил о важности отметок в паспорте РФ
20 ноября 2024, 19:56

Фото: iStock/Pavel Starikov

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки, отсутствие которых может сделать документ недействительным.
К таким отметкам он отнёс о регистрации гражданина по месту жительства и об отношении к воинской обязанности. Последняя отметка проставляется мужчинам.

«Отсутствие этих отметок формально влечёт недействительность паспорта, что может повлечь требование устранить недостаток, доставление гражданина в ОВД для проведения проверки, а также временное изъятие документа», — добавил в беседе с RT Соловьёв.

А общественный деятель, юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова напомнила, какое имущество не делится между супругами при разводе.

«Если это имущество один из супругов получил в подарок до брака, либо это имущество получено во время брака, но по безвозмездным сделкам. Такое имущество между супругами не делится. Оно считается личной собственностью одного из супругов, поэтому второй не может на это имущество претендовать», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Гуськова.

Ранее Иван Соловьев рассказывал, что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах.

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#имущество
#юрист
#документы
#паспорт
#россия
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Гладков: Белгородская область готовится к тяжелой зиме без газа и света
20 ноября 2024, 19:19

Вячеслав Гладков (фото: kremlin.ru)

Белгородская область готовится к тяжелой зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в некоторых населенных пунктах. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, сообщает РБК. По его словам, власти заготовили на этот случай дрова, буржуйки и закупили генераторы.
«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. <...> Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — отметил он.
Глава региона также добавил, что региональные власти закупили машины, средства РЭБ, детекторы и квадроциклы, отметив, что стопроцентных прогнозов у него нет, но «мы готовы к различным сценариям».
«У нас достаточно большой инструментарий, который нам позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — сказал Гладков.
Он также рассказал, что в приграничных районах устанавливают системы резервной генерации энергии еще с 2022 года, благодаря чему удалось избежать масштабных отключений при атаках ВСУ.

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#всу
#зима
#газ
#свет
#отключение
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Глава АИДТ Ветров предложил ввести сезонное меню в школах
20 ноября 2024, 19:11

Фото: iStock/kadmy

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в российских школах принцип сезонного меню.
Он объяснил такой подход тем, что это повысит спрос школьников на еду из местных столовых, а самим школам поможет сэкономить при закупке сырья и продовольствия.

«Прошу оценить возможность внедрения в процесс организации отечественного школьного питания принципа сезонного меню. Это благотворно скажется на здоровье и успеваемости учеников, а также поможет более грамотному использованию бюджетных средств при закупках продовольствия», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению организовать обсуждение высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ.

«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребёнка надо беречь и сделать всё для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не даёт», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на сайт Госдумы слова Володина.

Ранее сообщалось, что пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье.

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