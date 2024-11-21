Подмосковье получило первое место по итогам субботников «Чистябрь — 2024»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жители из 27 регионов России, включая Московскую область, приняли участие в осеннем экологическом мероприятии «Чистябрь — 2024», организованном Центром чистой природы с 12 по 15 ноября. Подмосковье стало лидером по количеству проведённых субботников, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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