В Кашире провели экологический субботник

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экологическую акцию «Чистый лес» провели на территории Берёзовой рощи в городском округе Кашира, субботник состоялся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Чистый лес», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Провели экологический субботник в Березовой роще в Кашире-2. Между прочим, все желающие могут забрать из рощи порубочные остатки. Достоевское участковое лесничество даёт добро», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В ходе экологического субботника территорию площадью три гектара очистили от семи кубометров мусора и 15 кубометров неликвидной древесины.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Директор Ступинского филиала «Мособллеса», лесничий Михаил Харитонов отметил, что место для субботника было выбрано неслучайно — данный участок прилегает к жилым домам и местные жители любят там прогуливаться. Благодаря проведённой уборке такие прогулки станут гораздо приятнее.
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