Подмосковье получит около 200 млн рублей на достройку и модернизацию школ

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Почти 200 миллионов рублей будет выделено Московской области из федерального бюджета на завершение строительства и модернизацию общеобразовательных школ в рамках распоряжения о перераспределении более 13 млрд рублей, которое подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Как отметил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов, такая поддержка от федеральных властей расширит возможности региона в реализации поручений президента России.«Более 13 млрд рублей будут направлены в 12 регионов, где в общей сложности создадут свыше 20 тысяч новых учебных мест. Московская область получит пости 200 млн рублей», — говорится в сообщении.
«В Московской области уделяется повышенное внимание строительству социальных объектов, так как темпы строительства жилья у нас одни из самых высоких в стране», — добавил Брынцалов.Он также сообщил, что в текущем году на работы в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется потратить почти 64 млрд рублей, из которых около 48 млрд поступят из регионального бюджета.
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