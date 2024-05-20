В посёлке Томилино построят детский сад на 420 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 420 воспитанников, построят в микрорайоне Птицефабрика рабочего посёлка Томилино в городском округе Люберцы, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь здания переменной этажности — от двух до трёх этажей — составит свыше семи тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены отдельные помещения для 17 групп детей, в каждом из которых будет игровая, спальня, буфет, раздевалка и туалетная комната», — говорится в сообщении.Кроме того, в здании будут многофункциональные помещения для различных кружков, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский пункт с процедурной и технические и административные помещения.
На прилегающей территории обустроят зоны отдыха с теневыми навесами и игровые площадки, а также проведут благоустройство с озеленением.
Строительство детского сада планируется завершить в 2027 году.
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Лев Каштанов