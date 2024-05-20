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В посёлке Томилино построят детский сад на 420 мест

20 мая 2024, 10:34
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Детский сад, рассчитанный на 420 воспитанников, построят в микрорайоне Птицефабрика рабочего посёлка Томилино в городском округе Люберцы, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь здания переменной этажности — от двух до трёх этажей — составит свыше семи тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены отдельные помещения для 17 групп детей, в каждом из которых будет игровая, спальня, буфет, раздевалка и туалетная комната», — говорится в сообщении.
Кроме того, в здании будут многофункциональные помещения для различных кружков, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский пункт с процедурной и технические и административные помещения.



На прилегающей территории обустроят зоны отдыха с теневыми навесами и игровые площадки, а также проведут благоустройство с озеленением.

Строительство детского сада планируется завершить в 2027 году.

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#строительство
#мособлархитектура
Доступ в леса на востоке Подмосковья ограничили из-за обработки от вредителей
20 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Химическая обработка зелёных зон от непарного тутового шелкопряда началась на территории Шатурского, Луховицкого и Егорьевского лесничеств, работы проводятся с 20 мая по 7 июня, на это время доступ в леса ограничивается, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Проводится наземная обработка аэрозольная биологическим инсектицидом по технологии «сухого тумана». На время работ ограничивается пребывание людей в лесах и въезд транспорта. Кроме того, во время обработки от вредителей в лесах нельзя собирать грибы, ягоды и лекарственные травы, а также пасти скот», — говорится в сообщении.
В Комлесхозе подчеркнули, что инсектицид действует избирательно — именно на опасных для леса чешуекрылых. Он не обладает фитотоксичностью, не накапливается в плодах и растениях и при соблюдении норм распыления не токсичен для человек, теплокровных зверей и птиц, также рыб и полезных насекомых.

Доступ в лес будет закрываться на период обработки и следующие за этим семь дней. На время обработки строго рекомендуется ограничить лёт пчёл.

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#подмосковье
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Наушники, пуховик и грабли: в электричках Подмосковья за две недели забыли более 160 вещей
20 мая 2024, 10:58

Фото: iStock/Pickone

Свыше 160 забытых вещей было обнаружено в электричках Центральной пригородной пассажирской компании за период с 27 апреля по 12 мая, чаще всего — в составах, курсирующих на Белорусском, Рижском, Курском и Казанском направлениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Чаще всего люди забывали в электричках рюкзаки, чемоданы и сумки, а также различные гаджеты, в основном — беспроводные наушники. Встречались и необычные находки, например, садовый шланг, зимний пуховик и грабли», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы вернуть себе забытые в электричке вещи, пассажиру следует обратиться к дежурному полицейскому на станции или в отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Отмечается, что если вещи были забыты в электричках МЖД, обращаться следует в контактный центр «Московский транспорт».

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#минтранс мо
#вещи
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Единственный филиал МГУ в Европе ликвидируют
Единственный европейский филиал МГУ в городе Копер в Словении ликвидируют
20 мая 2024, 10:42

Фото: iStock/ABGlavin

Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируется. Об этом говорится в постановлении правительства.
Филиал работал в городе Копер в Словении с 2017 года. Здание располагается в историческом центре Копера.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — один из старейших и крупнейших классических университетов РФ. Имя Михаила Васильевича Ломоносова носит с 1940 года.

Ранее сообщалось, что украинского студента Сергея Гулько, которого арестовали за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины, отчислили из МГУ. Позже его не пропустили в Грузию. Украинец заявил, что намерен продолжить получать высшее образование в другой стране. Он также выразил благодарность МГУ за годы, проведённые в стенах университета.

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#университет
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В дневных детских лагерях Подмосковья организуют изучение ПДД
20 мая 2024, 10:18

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Тематические смены, посвящённые изучению правил дорожного движения, проведут в детских летних лагерях дневного пребывания более чем в 30 округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках летней оздоровительной кампании в дневных детских лагерях будут функционировать тематические смены. Совместить отдых и обучение и повысить уровень знаний дорожной грамоты смогут более четырёх тысяч ребят», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в период летних каникул инспекторы ДПС будут проводить рейды, направленные на повышение безопасности юных участников дорожного движения. В частности, инспекторы будут обращать внимание на безопасность детей-пешеходов, а также проверят соблюдение правил, направленных на обеспечение безопасности детей-пассажиров.

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#подмосковье
#дети
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Новый жилкомплекс «Живописный» строится в Ленинском округе
20 мая 2024, 10:05

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье строят ЖК «Живописный». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый ЖК будет построен как гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры в Ленинском городском округе.

«В настоящий момент ведется строительство корпуса № 2: на финальной стадии устройство монолитных конструкций и наружная кладка. Ведутся работы по монтажу лифтов, кровли, фасадных систем. Продолжаются остекление, отделка мест общего пользования. Завершатся устройство наружных инженерных сетей», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что три корпуса ЖК уже полностью построены и введены в эксплуатацию.

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#строительство
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#ленинский городской округ
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В Москве и Подмосковье изменилась стоимость проезда в пригородных поездах
20 мая 2024, 10:01

Фото: пресс-служба ЦППК

Сегодня изменились цены на проезд в пригородных поездах по Москве и Московской области. Железнодорожный тариф станет дифференцированным, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
«В пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету фиксированная – 55 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковье, в том числе в столицу и обратно, стоимость будет складываться так: 40 рублей – за первую тарифную зону в маршруте; 34 рублей – для второй зоны и далее. Цена проезда по МЦД с пересадкой на метро при оплате билетом «Кошелёк» карты «Тройка» в Центральной зоне составит 57 рублей, при оплате банковской картой – 64 рубля. Если маршрут затрагивает зону «Пригород», то при оплате «Тройкой» стоимость составит 76 рублей, банковской картой – 83 рубля», – говорится в сообщении.
Изменение тарифов также коснётся абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.

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#проезд
#московская область
#подмосковье
#поезда
#тариф
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Загруженность подмосковных дорог утром 20 мая составила два балла
20 мая 2024, 09:55

Фото: пресс-служба ЦППК

Всего на два балла оценивается интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 20 мая, при этом на одной федеральной трассе, а также на трёх шоссе, отмечаются затруднения при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга», а также Щёлковском, Пятницком и Носовихинском шоссе», — отмечается в сообщении.
Всего на дорогах Московской области зафиксировано свыше 666 тысяч машин, что на два процента меньше средних значений предыдущего месяца.

Областной Минтранс призвал водителей быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

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Новая школа появится в жилом комплексе «1-й Шереметьевский»
20 мая 2024, 09:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «1-й Шереметьевский» начали строительство общеобразовательной школы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В Химках началось строительство школы на 1 100 мест. Строители уже начали котлованные работы.

«Четырехэтажная школа расположится вдоль улицы Комсомольская. В здании разместят два спортивных зала — для старшей и начальной школы, бассейн, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантскую и места для выставочных работ. Для школьников организуют спортивные площадки: футбольное поле, зоны для воркаута, места для игр в баскетбол и игр младшеклассников. Центральную часть территории школы займет сквер с зеленой зоной», — поделились в министерстве.

Полностью жилой комплекс будет готов в 2028 году.

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#химки
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Губернатор Воробьёв поздравил с десятилетием телеканал «360»
20 мая 2024, 09:27

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Подмосковному телеканалу «360» исполнилось десять лет со дня открытие, коллектив СМИ поздравил с юбилеем губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги. Но самое главное – что дальше, каким будет канал, какую миссию вы несете, какое добро, пользу, что является главным в вашей деятельности. Спасибо, что находитесь в поиске, всё время ищете что-то новое», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также поблагодарил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева за помощь в создании телеканала.

В настоящее время телеканал «360» является крупной региональной медиакомпанией с охватом около 90 млн человек. Аудитория электронных площадок телеканала превышает два с половиной миллиона человек. О том, что привело «360» к успеху, рассказал его бывший генеральный директор Вячеслав Духин, сейчас занимающий должность зампреда областного правительства.

«Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета. (…) Телеканал «360» — это про настоящее. Таков новый лозунг, который придумали ребята, и он, мне кажется, достаточно точно отражает то, чем они занимаются», — сказал Духин.
Использование самых современных форматов, постоянный поиск способов расширить взаимодействие с аудиторией и сейчас является одной из важных составляющих работы «360», отметил генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин.

«Мы стараемся показывать что-то новое, современное. Мы хотим создавать новые форматы, делать не только новости, но и каким-то способом вовлекать людей, чтобы они получали обратную связь», — заявил Каклюгин.
За годы работы телеканал был удостоен ряда профессиональных наград, в их числе премии «Рунета», «Золотая кнопка YouTube», «Большая цифра», «ТЭФИ-капитал», а также шесть премий «ТЭФИ».

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