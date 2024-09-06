Московская область оказывает помощь многодетным семьям в приобретении собственного жилья

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Московская область оказывает помощь многодетным семьям в приобретении собственного комфортного жилья.
В регионе продолжается реализация подпрограммы «Улучшение жилищных условий для некоторых категорий многодетных семей» в рамках государственной программы «Жилище» для Московской области. В 2024 году сертификаты на получение субсидий были выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитываются 181 ребёнок. С 2013 по 2024 год жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Московской области, в которых воспитываются 2 235 детей.
Информация о том, кто может участвовать в этой программе и как правильно подать заявку рассказывает Министерство жилищной политики Московской области.
Участниками программы могут стать многодетные семьи, в которых:
Размер жилищной субсидии рассчитывается исходя из количества членов семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учётом имеющегося жилья у семьи.
Выплата используется для:
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Информация о том, кто может участвовать в этой программе и как правильно подать заявку рассказывает Министерство жилищной политики Московской области.
Участниками программы могут стать многодетные семьи, в которых:
- семь и более детей;
- одновременно родились три и более ребёнка.
- Малоимущие семьи, признанные таковыми в соответствии с законом Московской области № 231/2017-03 от 22 декабря 2017 года;
- Нуждающиеся в улучшении жилищных условий согласно статье 51 Жилищного кодекса РФ;
- Имеют удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
- Проживают в Московской области не менее пяти лет;
- Ранее не получали земельные участки;
- Согласны на обработку персональных данных о членах семьи.
Размер жилищной субсидии рассчитывается исходя из количества членов семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учётом имеющегося жилья у семьи.
Выплата используется для:
- Оплаты стоимости договора купли-продажи жилого помещения;
- Оплаты стоимости договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
- Последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса при условии, что семья или один из супругов является членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность семьи.
- Обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области, заполнить заявление и предоставить необходимые документы;
- Администрация городского округа принимает решение о включении семьи в число участников программы;
- Министерство жилищной политики Московской области включает семью в сводный список многодетных семей-участников программы по Московской области;
- Семья получает сертификат на субсидию для приобретения жилья;
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Дайана Хусинова