В Раменском округе рассказали о помощи семье беженцев из Курской области

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Преподаватель музыки Юлия Лиханова эвакуировалась из Курской области вместе с мужем и двумя детьми, женщина находится на большом сроке беременности, и в Раменском округе её сразу поставили на учёт в женской консультации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы с удовольствием взяли пациентку из Курска к нам на учет в женскую консультацию и очень рады ее намерению рожать у нас», — сказала заведующий женской консультацией Наталья Леконцева.Отмечается, что первую гуманитарную помощь семья Лихановых получила уже через сутки после обращения в администрацию Раменского округа.
«Всё очень оперативно, быстро и по существу, нет никакой волокиты. Действительно по-человечески», — поделилась впечатлениями Юлия Лиханова.В администрации напомнили, что помощь беженцы могут получить в окружном Центр поддержки семей участников СВО по адресу: Раменское, улица Михалевича, дом №2. Телефон горячей линии: 8-496-473-91-01.
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