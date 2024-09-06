В России хотят провести «специальную демографическую операцию»: что это такое

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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока.
Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
По её словам, демографическая политика страны должна быть четко структурирована, как и социальная. Депутат предложила создать специальный центр по подготовке кадров в области демографии, который будет работать над реализацией стратегии поддержки молодых и многодетных семей.
Останина также отметила положительный опыт Сахалина, где дети из многодетных семей могут поступать в вузы вне конкурса, и предложила распространить эту практику на всю страну.
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«Мы должны организовать и провести еще одну спецоперацию. Как специальная военная операция, только демографическая. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — заявила Останина.
По её словам, демографическая политика страны должна быть четко структурирована, как и социальная. Депутат предложила создать специальный центр по подготовке кадров в области демографии, который будет работать над реализацией стратегии поддержки молодых и многодетных семей.
Останина также отметила положительный опыт Сахалина, где дети из многодетных семей могут поступать в вузы вне конкурса, и предложила распространить эту практику на всю страну.
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Елена Перлова