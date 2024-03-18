ЖК «Высокие Жаворонки» строится между Одинцово и Голицыно

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье возводят ЖК «Высокие Жаворонки» между Одинцово и Голицыно. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент ведутся работы в 10 и 11 корпусах.
Стоит отметить, что новый жилкомплекс находится недалеко от заповедной зоны с рекой Вяземки.
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«На сегодняшний день в обоих корпусах ведется монтаж внутренних инженерных систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения, освещения, слаботочных систем и лифтового оборудования. Выполняются работы по остеклению оконных проемов, балконов, утеплению и отделке фасадов. Проводятся работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей. Производится поставка на объект строительных материалов», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева