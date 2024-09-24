Подмосковье поучаствует в Международном чемпионате по битве роботов

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В Международном чемпионате по битве роботов смогут принять участие жители Подмосковья. Как уточнили в Минцифры РФ, первый отборочный тур состоится в грядущую субботу, 28 сентября, при поддержке московского правительства в спорткомплексе «ЦСКА Арена». В текущем году также предусмотрена новая дисциплина «Битва мини-роботов».
«Впервые в 2024 году Чемпионат пройдет по двум дисциплинам: «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм и новая дисциплина «Битва мини-роботов» для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 килограмм», — сказано в публикации ведомства.В первом этапе поучаствует 48 команд из РФ, РБ, КНР, Ирана, Индии и Бразилии. Желающие смогут посмотреть прямой эфир. Начало в 12:00.
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Никита Кротов