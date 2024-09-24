Подмосковье поучаствует в Международном чемпионате по битве роботов

В Международном чемпионате по битве роботов смогут принять участие жители Подмосковья. Как уточнили в Минцифры РФ, первый отборочный тур состоится в грядущую субботу, 28 сентября, при поддержке московского правительства в спорткомплексе «ЦСКА Арена». В текущем году также предусмотрена новая дисциплина «Битва мини-роботов».