Подмосковье поучаствует в патриотическом конкурсе «Смотри, это Россия!»

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Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на участие в патриотическом конкурсе видеороликов о малой родине «Смотри, это Россия!». Как уточнили организаторы мероприятия, основная тема в текущем году — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Событие проходит с 2020 года.
Принять участие могут ученики 1-11 классов, зарегистрировавшись на портале lookitsrussia.ru по 24 ноября. Конкурсанты получат возможность продемонстрировать качественные работы, посетив мастер-классы от успешных блогеров, режиссеров и продюсеров. Победителей определят в декабре.
Инициатором проведения конкурса выступила молодежь Республики Саха (Якутия).
Ранее сообщалось, в каком конкурсе можно поучаствовать до 1 ноября.
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«Одной из основных задач Конкурса является творческое развитие подрастающего поколения, а также создание сети дружеских связей между молодыми людьми из разных регионов страны», — пояснили организаторы.
Инициатором проведения конкурса выступила молодежь Республики Саха (Якутия).
Ранее сообщалось, в каком конкурсе можно поучаствовать до 1 ноября.
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Никита Кротов