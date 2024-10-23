В Подмосковье поучаствуют в мероприятии Минцифры РФ «Магазин приложений»

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Мероприятие по теме «Магазин приложений» состоится в период с 5 по 24 ноября, где смогут принять участие жители Подмосковья. Как рассказали в Минцифры РФ, событие пройдет в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для учеников 1-11 классов.
Урок поможет развить у школьников ключевые компетенции цифровой экономики и провести раннюю профориентацию ребят в сфере IT.
Ранее сообщалось, сколько жилых домов в МО поставили на кадастровый учет за сентябрь.
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«…Учащиеся изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента, научатся работать с отзывами», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, сколько жилых домов в МО поставили на кадастровый учет за сентябрь.
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Никита Кротов