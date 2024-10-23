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В Подмосковье поучаствуют в мероприятии Минцифры РФ «Магазин приложений»

23 октября 2024, 10:46
Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Мероприятие по теме «Магазин приложений» состоится в период с 5 по 24 ноября, где смогут принять участие жители Подмосковья. Как рассказали в Минцифры РФ, событие пройдет в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для учеников 1-11 классов.
Урок поможет развить у школьников ключевые компетенции цифровой экономики и провести раннюю профориентацию ребят в сфере IT.

«…Учащиеся изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента, научатся работать с отзывами», — добавили в ведомстве.


Ранее сообщалось, сколько жилых домов в МО поставили на кадастровый учет за сентябрь.

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Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО
23 октября 2024, 09:50

Фото: Министерство социального развития Московской области

Люди с инвалидностью в Московской области, которые имеют показания к покупке автомобиля в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, могут получить компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Выплату за полис ОСАГО у нас в регионе получили свыше 650 инвалидов, среди которых более половины — это родители детей-инвалидов. Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса и приходит она автоматически», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В этом году из бюджета было выделено более 3 миллионов рублей на эту меру поддержки.

Заявление на получение компенсации можно подать через региональный портал государственных услуг.

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#подмосковье
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В Московской области за сентябрь на кадастровый учёт поставили 11 жилых домов
23 октября 2024, 09:46

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В сентябре 2024 года в Московской области на кадастровый учёт были поставлены 11 многоквартирных домов, рассчитанных на 4356 квартир, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь жилья, включённого в кадастр, составляет более 330 тысяч квадратных метров, что обеспечит жильём более 3,5 тысяч семей в регионе.

Новые многоквартирные дома расположены в следующих городских округах Московской области: Красногорск, Реутов, Химки, Подольск, Лобня, Ленинский, Наро-Фоминский и Одинцовский.

Постановка на кадастровый учёт позволяет зарегистрировать право собственности на жильё, получить прописку, определить детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и выполнять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Московской области происходит в рамках комплексного развития территорий.

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#жильё
#кадастровый квартиры
#подмосковье
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Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет
Уральские ученые выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году
23 октября 2024, 08:38

Фото: iStock/Preeyaporn Kaewsaard

Ученые из Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных Российской академии наук провели исследование, в ходе которого удалось установить дату самого масштабного вулканического извержения за последние 10 тысяч лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Dendrochronologia.
Специалисты сосредоточились на трех крупнейших извержениях: вулкана Ильинского на Камчатке, Мазама в Северной Америке и японского вулкана Кикай. Объем выбросов первых двух вулканов составил около 150 кубических километров, в то время как извержение Кикая достигло впечатляющих масштабов от 300 до 450 кубических километров.

Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН Рашит Хантемиров отметил, что объем выбросов вулкана Кикай значительно превышает количество материала, выброшенного всеми последующими извержениями, включая знаменитое извержение Тамбора.

Кроме того, вблизи предполагаемой даты извержения Кикая произошло «катастрофическое событие», которое вызвало резкое замедление роста деревьев и образование аномальных колец. Хантемиров считает, что эти кольца являются свидетельством воздействия извержения вулкана Кикай на экосистему.

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
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В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости
23 октября 2024, 08:15

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

В Италии призвали к применению «шоковой терапии» для исправления ситуации с демографией. Об этом информирует РБК со ссылкой на материал The Times.
По словам главы итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, нынешние власти добиваются прогресса, но этого недостаточно. Он подчеркнул, что стране необходима новая политика, которая станет «шоковой терапией» и объединит компании, банки, города.

Де Пало обратил внимание на Францию, которая считается лидером рождаемости в Европе. В этом государстве налоги уменьшаются в зависимости от количества детей в семье.

Уточняется, что в Италии уход за ребенком до 18 лет обходится в 178 тысяч евро.

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Полярная крачка впервые замечена в Москве
В Москве впервые заметили полярную крачку, улетающую из Арктики в Антарктиду
23 октября 2024, 07:18

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Москве обнаружили полярную крачку, которая обычно мигрирует из Арктики в Антарктиду. Замечена она была на Рыжовском пруду в ТиНАО. Это первое зарегистрированное появление данного вида в столичном регионе. Об этом информирует департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале.
Представитель сообщества бердвотчеров заметил птицу и сообщил о находке в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Орнитолог Даниил Давыдов выехал на место, убедился в достоверности находки и сделал несколько фотографий полярной крачки. Помимо этого, он внес данные о находке в учетную карточку животных.

Полярные крачки известны своей удивительной миграцией: каждую осень они покидают Арктику и направляются в Антарктиду. Ранее считалось, что их маршрут проходит исключительно над океаном, однако недавние наблюдения показали, что птицы могут пролетать и над сушей, вдали от больших водоемов. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива, Белого моря и Кольского полуострова.

Ранее директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#маршрут
#птицы
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МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов
23 октября 2024, 05:57

Фото: istock/Oleg Elkov

Министерство внутренних дел России получит возможность дистанционного контроля за маршрутом мигрантов, выдворяемых из страны.
Согласно проекту приказа МВД, сотрудники правоохранительных органов будут следить за тем, как мигранты, чьи законные основания для пребывания прекращены, покидают страну.

«Сотрудники МВД получат право дистанционно контролировать маршрут мигрантов, обязанных самостоятельно покинуть Россию. Мера вступит в силу с 5 февраля 2025 года», — пишет Ведомости, ссылаясь на законопроект.
Для этого будет использоваться специальное техническое оборудование, а сами мигранты должны заранее согласовывать свой маршрут с компетентными органами.

Ранее исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге России сосредоточено до 60% трудовых мигрантов.

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«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться
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#оборудование
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#сотрудники
#право
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«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться
23 октября 2024, 05:02

Фото: istock/Franci Leoncio

В России начали снижаться оптовые цены на бензин, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
По итогам торгов 22 октября, стоимость тонны бензина марки АИ-92 достигла минимума за месяц — 59 356 рублей. В сентябре цена была на максимуме и составляла 62 487 рублей за тонну, что означает снижение на 5%. Аналогичная ситуация наблюдается с бензином марки АИ-95, который подешевел с 73 864 рублей за тонну в сентябре до 63 521 рублей, что составляет падение на 14%.

Напомним, ранее цены на бензин в России росли из-за высокого спроса и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в ноябре стоимость литра бензина АИ-92 на российских заправках составит 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.

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Названа категория россиян, которым снизят пенсионный возраст
В России предложили снизить пенсионный возраст для работников АПК
23 октября 2024, 04:23

Фото: istock/Denis Vostrikov

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста для работников агропромышленного комплекса (АПК).
Согласно предложению, женщины смогут выходить на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в условиях санкционного давления и трансформации экономики АПК демонстрирует устойчивый рост, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Труженики села должны иметь пенсионные права, сопоставимые с работниками органов безопасности и обороны.

«Государство должно поддержать ранний выход на пенсию для всех работников сельского хозяйства, которые ежедневно трудятся ради продовольственной независимости России», — подчеркнул Миронов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успехи АПК в условиях санкций и важность его модернизации и кадрового развития.

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Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ
23 октября 2024, 02:49

Фото: istock/Natalya Vilman

На заседании Совета Федерации в среду сенаторы обсудят несколько ключевых вопросов, включая заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, а также ряд новых законопроектов.
Одним из важнейших вопросов на заседании Совфеда станет рассмотрение закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года МРОТ будет увеличен до 22 440 рублей в месяц, что затронет 4,2 миллиона работников. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля.

Также в повестке дня закон о борьбе с фиктивными браками, направленный на предотвращение незаконного получения миграционного статуса иностранными гражданами, и закон о стимулировании неипотечной секьюритизации.

Кроме того, будет обсуждаться ратификация соглашений с Абхазией и Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также планируется денонсация конвенции о Международном Совете по исследованию моря.

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