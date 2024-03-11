В Московской области работают 30 проектов с искусственным интеллектом

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Искусственный интеллект трансформирует основные сферы жизни в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Проекты с ИИ направлены на работу по восьми важнейшим направлениям.
Стоит отметить, в регионе активно применяют ИИ-технологии в работе с камерами «Безопасный регион». Нейросеть помогает выявлять различные нарушения и передает информацию в соответствующие службы
Кроме этого, огромную роль в облегчении работы медицинских специалистов играет робот Светлана, которая заменяет около 300 операторов и ежедневно принимает порядка 25 тыс. звонков. Также благодаря искусственному интеллекту в Подмосковье проводится анализ снимка и делает заключение, которое врач использует в качестве дополнительного мнения и ставит диагноз.
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«Сегодня новейшие технологии помогают поддерживать чистоту на улицах, отслеживать очереди на остановках и даже контролировать питание в школах и социальных учреждениях. Искусственный интеллект способен обрабатывать огромные объемы информации за короткие промежутки времени. Именно поэтому благодаря «дружбе» с нейросетями нам удается организовать работу так, чтобы люди занимались не рутинными задачами, а другими важными делами», – поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Кроме этого, огромную роль в облегчении работы медицинских специалистов играет робот Светлана, которая заменяет около 300 операторов и ежедневно принимает порядка 25 тыс. звонков. Также благодаря искусственному интеллекту в Подмосковье проводится анализ снимка и делает заключение, которое врач использует в качестве дополнительного мнения и ставит диагноз.
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Мира Полтева