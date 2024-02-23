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Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу

23 февраля 2024, 00:58
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о грядущем внедрении технологий искусственного интеллекта в оборонную сферу. Об этом он сообщил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества, которое опубликовали на сайте Кремля.

«Предстоит серийный выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в оборонной сфере. Предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно увеличили поставки в войска наиболее востребованных видов вооружения», — отметил Путин в своем поздравлении.
Президент также подчеркнул, что предприятия оборонного комплекса за последние годы увеличили производство высокоточного оружия, включая беспилотные летательные аппараты, танки, бронетехнику, артиллерию и системы противовоздушной обороны.

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Путин назвал важнейшую ценность России
Путин: преданность Отчизне и долг беречь ее – важнейшая российская ценность
23 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/Kacharava

Президент России Владимир Путин назвал верность Отечеству главной ценностью России. Об этом глава государства заявил в видеообращении, посвященному Дню защитника Отечества.

«Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», – сказал российский лидер. Путин также отметил, что защитники Родины окружены любовью народа.

Выступая с обращением, президент указал, что бойцы специальной военной операции (СВО) – настоящие герои России, сражающиеся за правду и справедливость, проявляющие мужество и отвагу.

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Минздрав Украины раскрыл данные о падении рождаемости
Минздрав Украины: рождаемость в стране ежегодно сокращается на семь процентов
23 февраля 2024, 00:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что показатели рождаемости в стране ежегодно сокращаются примерно на 7% с 2013 года, передает агентство «Укринформ» со ссылкой на данные ведомства.
В 2023 году каждый месяц в среднем появлялось около 16,1 тысячи новорожденных, что существенно меньше, чем в предыдущие годы, когда количество младенцев составляло от 21 до 23 тысяч в месяц.

В Нацслужбе здоровья страны также уточнили, что в электронной системе здравоохранения за 2023 год было зарегистрировано 176 981 родов и внесены данные о 178 128 детях. Эти цифры оказались ниже, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 190 393 родов и данные о 192 691 новорожденном.

В январе газета Times, ссылаясь на экспертов, информировала о том, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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Путин: бойцы СВО – подлинные герои России
Путин назвал бойцов СВО истинными героями России
23 февраля 2024, 00:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Бойцы специальной военной операции (СВО) считаются настоящими героями России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении, приуроченному ко Дню защитника Отечества.
Российский лидер отметил, что участники специальной военной операции ведут борьбу за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

«Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством и ценим ваши достижения», – сказал президент.

Путин отметил, что 23 февраля – один из самых почитаемых в России праздников. По словам главы государства, День защитника Отечества «широко отмечается по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе». Глава государства добавил, что россияне гордятся национальными армией и флотом, чья боеготовность является залогом безопасности страны.

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В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций
МВФ: Россия удивила силой экономического роста в условиях санкций
23 февраля 2024, 00:15

Фото: iStock/Lazy_Bear

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак отметила, что даже при наличии санкций российская экономика продолжает демонстрировать рост, что вызывает удивление. Ее слова 22 февраля передает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время в России наблюдается развитие военной экономики.

«Большие военные расходы способствуют расширению производства», — подчеркнула Козак.
Она также отметила увеличение темпов потребления в стране.

В феврале первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что российская экономика «находится на отчетливой траектории положительного роста». По ее мнению, Москва справляется с вызовами лучше, чем ожидалось в МВФ.

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День защитника Отечества: ОМОНовцы Подмосковья рассказали об опасных задачах и участии в СВО
23 февраля 2024, 00:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сотрудники ОМОНа «Пересвет» работают в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. О том, с какими сложностями сталкиваются бойцы, и чем должен обладать кандидат, чтобы попасть на службу, рассказал командир отряда ОМОН «Пересвет» полковник полиции Илья Архипов в беседе с «Радио 1».
Сотрудники ОМОНа, как правило, задействуются для охраны порядка, пресечения массовых беспорядков, освобождения заложников, задержания преступников и т.д. Отряд отличается своей мобильностью и готовностью к работе в экстренных ситуациях. Кроме того, сотрудники спецотрядов принимают участие в спецоперации.

ОМОН Росгвардии в зоне СВО


Сотрудники подразделения ОМОН «Пересвет» неоднократно были представлены к наградам за выполнение задач в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. Об этом сообщил руководитель отряда Илья Архипов.

«Большое количество сотрудников было награждено и сейчас мы продолжаем ездить в командировки, в Северо-Кавказский регион, много сотрудников было награждено медалями за отвагу и медалями ордена за заслуги перед отечеством первой и второй степени. Сейчас продолжаются командировки и в Северо-Кавказский регион, в зону СВО. В зоне проведения спецоперации люди также были представлены к государственным ведомственным наградам», - рассказал Архипов.
Для сотрудников Росгвардии, принимающих участие в СВО, учреждена специальная награда: медаль «Участнику специальной военной операции». Она вручается не только военнослужащим ведомства, но и тем, кто оказывает им содействие.

Самые сложные задачи для Росгвардии на сегодняшний день ставятся в зоне спецоперации, однако и «на гражданке» сотрудникам не удается расслабиться, подчеркнул Архипов.

«Если говорить о службе вне зоне СВО, то проходят различные специальные мероприятия, сложно сказать, какая из задач самая сложная. Мы ко всему относимся по-боевому и нельзя расслабляться. На первый взгляд может показаться, что задача не сложная, но она может перерасти в серьезное боестолкновение, поэтому мы готовимся всегда по полной». Также массовые мероприятия: постоянные участия в охране общественного порядка и безопасности. Все задачи серьезные и какая из них сложнее сложно сказать», - подчеркнул глава отряда ОМОН.

Как отбирают на службу в ОМОН


Требования к кандидатам в ОМОН были строгими еще со времен Советского Союза. Тогда на службу преимущественно брали бывших морских пехотинцев, пограничников, десантников, ветеранов боевых действий. Сейчас также часто отдается предпочтение тем, кто уже проходил военную службу.

«Кандидат должен обладать определенными морально-психологическими чертами, чтобы проходить службу в ОМОНе. Идеальным кандидатом будет тот человек, который обладает навыками различных видов единоборств, прослуживший в других подразделениях, который понимает, что это такое. Это может быть кандидат из вневедомственной охраны и из патрульно-постовой службы», - пояснил Архипов.
Случайных людей в ОМОНе нет, подчеркнул Архипов.

«Если бывают исключения, то такие сотрудники в первые же годы службы отсеиваются», - добавил глава отряда.

Какую подготовку проходят ОМОНовцы

Первые отряды ОМОНа начали формироваться во времена перестройки. Обычные подразделения милиции не могли справиться с участившимися несанкционированными митингами, уличной преступностью, бандитизмом. Тогда стали усиленно создаваться подразделения спецназа. Бойцов готовили для участия в военных действиях и противостоянию терроризму.

На сегодняшний день помимо общих тренировок, бойцы занимаются коллективными видами спорта и демонстрируют навыки в совместных учениях.

«Ежедневные тренировки общие, физическая подготовка, кросс, спаринги, общие занятия игровым видом спорта, что сплочает коллектив, также ежедневные занятие по огневой подготовке, как из различных видов вооружения, как из коллективного, так и из табельного оружия, тактическая подготовка и совмещение учений и тактико-огневых занятий», - рассказал глава отряда.

Он подчеркнул, что именно на подобных занятиях, бойцы показывают свои навыки не только в точной стрельбе, но и в работе в составе подразделения.

В ОМОНе нет романтики – это работа


Военная форма, черные береты, спецоперации - в этих словах уже содержится немного секретности и изрядная порция романтизируемого героизма. Однако за эффектными погонями и задержаниями кроется большой риск для жизни. Будущие бойцы приходят на службу с одной целью, и она не имеет с романтикой ничего общего.

«Лучше сказать не романтика, а все сюда приходят с одной идеей – служба в спецназе, в спецподразделении. Семьи относятся к этому с пониманием, с поддержкой. Семьи – это наш тыл, они ждут, переживают», - сообщил Архипов.

Он также добавил, что за многие годы супруги бойцов уже привыкли к такой сложной и опасной работе мужей.

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#вооружения
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#подмосковье
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Нуланд охарактеризовала новые антироссийские санкции как «сокрушительные»
Нуланд: новые антироссийские санкции будут сокрушительными
22 февраля 2024, 23:53

Фото: iStock/YayaErnst

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пообещала, что новые антироссийские санкции будут «сокрушительными». Слова Нуланд приводит агентство Reuters.
По словам политика, санкции затронут российский оборонно-промышленный комплекс. Она заявила, что Вашингтон примет сотни новых мер, но не сообщила подробностей.

«Мы будем ждать, когда Белый дом объявит о них», – сказала Нуланд.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новых антироссийских санкциях после встречи с вдовой Алексея Навального*.

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#санкции
#сша
#россия
#экономика
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Бундестаг поддержал правящие партии ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет
Бундестаг поддержал резолюцию, призывающую поставить Киеву дальнобойное оружие
22 февраля 2024, 23:33

Фото: iStock/photosvit

Решение парламента Германии поддержать инициативу правящих партий о поставках Украине дальнобойного оружия было согласовано, передает ТАСС.
За резолюцию, выдвинутую Социал-демократической партией Германии (СДПГ), «Зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП), проголосовало 382 депутата, против — 284, еще двое воздержались.

Согласно документу, утвержденному парламентом, поддержка Украины в военном плане будет включать в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. При этом крылатые ракеты Taurus не были упомянуты.

Ранее проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Украине ракет Taurus был отклонен немецким парламентом. За инициативу проголосовали 182 депутата, против — 480 парламентариев.

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#ракеты
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Жители Авдеевки ждали прихода россиян десять лет – выяснили американские СМИ
Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки ждали прихода ВС РФ 10 лет
22 февраля 2024, 22:46

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Жители освобожденной российскими войсками Авдеевки ждали прихода России 10 лет. Об этом завил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер после общения с местным населением.
«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — сообщил журналист в эфире YouTube-канала Duran.

Ланкастер рассказал, что ему удалось пообщаться с местной жительницей, которая в ходе разговора заявила, что Авдеевка всегда была частью России и должна ею оставаться и дальше.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки, освобожденной российскими силами от ВСУ, начали подавать документы на получение российских паспортов.

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Гендиректор КПО «Восток» Крицкий рассказал о новшествах в разделении мусора
22 февраля 2024, 22:22

Фото: iStock/Rawpixel

Студенты обсудили в Егорьевске разделение мусора на стекло, пластик, дерево и другие материалы с гендиректором комбината по переработке отходов «Восток» Игорем Крицким. Молодёжь и представители бизнеса обменялись знаниями в рамках мероприятия «Открытый микрофон».
«Раздельный сбор мусора – достаточно новое направление для нас, так как до 2016 года всё просто скидывали в один контейнер. Разделение на семь или шесть фракций – сложная модель, и она не нужна. Есть люди, которые трепетно относятся к раздельному сбору мусора и отдельно собирают кассовые чеки, чтобы потом отвезти их на утилизацию, но большая часть населения об этом не задумывается», – рассказал Крицкий.
Сегодня существует разделение мусора на смешанные и перерабатываемые отходы.
«Многие люди перед тем, как выбросить в контейнер для раздельного сбора полезную фракцию, моют её. Они понимают, что, если она будет загрязнена, перерабатывающее предприятие будет вынуждено тратить больше ресурсов, чтобы её подготовить и отмыть», – отметил Крицкий.
На предприятии КПО «Восток» разработаны технологии, с помощью которых в компьютер водятся данные по тому типу отходов, который нужно отобрать. Тогда, например, пластик можно будет легко обнаружить и отделить от остальных. Это работающее на спектральном анализе устройство называется оптический сепаратор.
«Мы первые в России, кто начал извлекать из потока мусора упаковочные пакеты типа «тетрапак». Их переработки как таковой не было, и это была проблема. Теперь с нашей помощью появилось направление его переработки», – подчеркнул генеральный директор КПО «Восток».
Он напомнил, что человек, заметивший, как мусорные контейнеры для раздельного сбора загружают в мусоровоз вместе, он может отправить фото с жалобой на сайт регионального перевозчика. За это предусмотрено получить крупное вознаграждение.

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