Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил о грядущем внедрении технологий искусственного интеллекта в оборонную сферу. Об этом он сообщил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества, которое опубликовали на сайте Кремля.
«Предстоит серийный выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в оборонной сфере. Предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно увеличили поставки в войска наиболее востребованных видов вооружения», — отметил Путин в своем поздравлении.Президент также подчеркнул, что предприятия оборонного комплекса за последние годы увеличили производство высокоточного оружия, включая беспилотные летательные аппараты, танки, бронетехнику, артиллерию и системы противовоздушной обороны.
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