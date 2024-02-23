Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу

Сотрудники ОМОНа «Пересвет» работают в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. О том, с какими сложностями сталкиваются бойцы, и чем должен обладать кандидат, чтобы попасть на службу, рассказал командир отряда ОМОН «Пересвет» полковник полиции Илья Архипов в беседе с «Радио 1».