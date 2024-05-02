Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»

Некоторым женщинам не важен размер полового органа партнера, поскольку они обладают выраженной чувствительностью внутри влагалища, и размер или угол загиба члена вызывает у них разные ощущения. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в беседе с UFA1.RU рассказал, какой размер в среднем устраивает россиянок.