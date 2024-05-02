Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Профориентационный проект из Коломны «Медицинская школа» стал финалистом национальной премии «Россия – мои горизонты». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Над проектом работают коломенская гимназия № 9, Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова и Коломенская больница.
Стоит отметить, что тестирование для учащихся 9 классов пройдет 14 мая в Коломне.
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«Проект был отмечен в номинации «Лучший проект в области профориентации в среде здоровья». Это огромная радость и честь для нас — стать финалистами всероссийской премии. Но мы не планируем останавливаться и уже набираем новый медицинский класс. Для того, чтобы стать частью команды будущих медиков и уже со школы начать реализовывать свою мечту о медицине, девятиклассникам необходимо пройти профильное тестирование по химии и биологии в рамках школьной программы», — поделилась замдиректора гимназии № 9, куратор медицинских классов Анна Ермакова.
Стоит отметить, что тестирование для учащихся 9 классов пройдет 14 мая в Коломне.
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Мира Полтева