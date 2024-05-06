Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

16 мая стартует прием заявок на участие во XХI Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна- моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба комитета совета Федерации по науке, образованию и культуре РФ.