Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

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16 мая стартует прием заявок на участие во XХI Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна- моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба комитета совета Федерации по науке, образованию и культуре РФ.
Конкурс направлен на социально – экономическое развитие российских территорий.
Стоит отметить, что заявку на участие можно подать до 30 сентября 2024 года. подробности и конкурсе можно найти на официальном сайте проекта «Моя страна – моя Россия».
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«Основная цель проекта — привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл. Подать заявку могут студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели от 14 до 35 лет, а также опытные специалисты и преподаватели в специальных номинациях без возрастных ограничений», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что заявку на участие можно подать до 30 сентября 2024 года. подробности и конкурсе можно найти на официальном сайте проекта «Моя страна – моя Россия».
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Мира Полтева