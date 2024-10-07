Подмосковье представило свыше десяти проектов на Международной премии Russian Event Awards

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
На площадке отеля Royal Spa Hotel в Ярославле 5 и 6 октября состоялся завершающий этап Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии Russian Event Awards. В нём приняли участие более 10 проектов из Московской области, которые прошли в финальный этап премии, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Проекты из Подмосковья получили награды в 11 номинациях:
Экспертная комиссия оценила представленные проекты в два этапа. На первом этапе была проведена дистанционная оценка на онлайн-платформе премии, где был сформирован список финалистов. На втором этапе комиссия оценила публичные презентации, которые представили участники или авторы проектов лично.
Победители регионального этапа в своих категориях автоматически попали в шорт-лист и получили возможность представить свои проекты на общенациональном этапе премии. Кроме того, экспертная комиссия могла рекомендовать для участия в финале дополнительные проекты.
Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards вручается по результатам открытого конкурса проектов за успехи в развитии событийного туризма. Её цель — выявить наиболее успешные инициативы, продвигать их и стимулировать интерес к ним.
Кроме того, премия направлена на создание информационных и коммуникационных платформ, которые способствуют обмену опытом и сотрудничеству всех заинтересованных сторон в области событийного туризма на региональном и национальном уровнях.
Финальный этап Международной премии Russian Event Awards 2024 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 ноября.
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- лучший проект по популяризации событийного туризма: первое место занял Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», организованный Музеем-заповедником А.П. Чехова в селе Мелихово, на территории городского округа Чехов.
- лучшее молодежное туристическое событие: победителем стал Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», организованный Автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» в Ивантеевке, Пушкинском городском округепервое место за «лучшую идею туристического события» присудили фестивалю «Лажечников и Ко», который был организован Муниципальным бюджетным учреждением «КГЦБС» в городском округе Коломна.
- лучшее MICE событие в области туризма: первое место занял форум «Кадры решают все», организованный Екатериной Понкратовой в Коломне.
- лучшее событие в области гастрономического туризма в населенных пунктах с численностью до 100 000 человек: В этой номинации два проекта разделили второе место: Всероссийский фестиваль спаржи, организованный Туристско-информационным центром VisitKolomna, и Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest от Управления социально-значимых проектов администрации городского округа Клин.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
- лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек: третье место занял проект «Ткань Озер», организованный Муниципальным учреждением культуры «Городской центр культуры и досуга» в городе Озеры, г.о. Коломна.
- лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек: второе место занял Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», организованный Мытищинским театром кукол «Огниво» имени С. Железкина в городском округе Мытищи.
- лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма принесла победу фестивалю «Серебристые облака», который был проведен Каширским краеведческим музеем при поддержке администрации городского округа Кашира.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
- лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма: второе место занял Гастрономический фестиваль «Царская уха», организованный МБУ «ЦК «Заречье» в поселке Белоомут, г.о. Луховицы. Третье место в этой же категории присуждён фестивалю событийного туризма «Лука-море!», организованному Центром досуга и культуры «Черкизово» в городском округе Коломна. Эти достижения подчеркивают богатую культурную и туристическую жизнь Подмосковья, а также стремление региона развивать различные сферы туризма.
- лучший муниципальный календарь туристических событий: 1 место получил проект 12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин», разработанный Управлением социально значимых проектов администрации городского округа Клин.
- событие в области автотуризма: второе место в области автотуризма занимает Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex, организованный арт-кварталом «Патефонка» и компанией «Автокемпер Пром» в городском округе Коломна.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Экспертная комиссия оценила представленные проекты в два этапа. На первом этапе была проведена дистанционная оценка на онлайн-платформе премии, где был сформирован список финалистов. На втором этапе комиссия оценила публичные презентации, которые представили участники или авторы проектов лично.
Победители регионального этапа в своих категориях автоматически попали в шорт-лист и получили возможность представить свои проекты на общенациональном этапе премии. Кроме того, экспертная комиссия могла рекомендовать для участия в финале дополнительные проекты.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards вручается по результатам открытого конкурса проектов за успехи в развитии событийного туризма. Её цель — выявить наиболее успешные инициативы, продвигать их и стимулировать интерес к ним.
Кроме того, премия направлена на создание информационных и коммуникационных платформ, которые способствуют обмену опытом и сотрудничеству всех заинтересованных сторон в области событийного туризма на региональном и национальном уровнях.
Финальный этап Международной премии Russian Event Awards 2024 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 ноября.
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Дайана Хусинова