«Новогодняя экология» пройдет в выходные в парках Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Парки Московской области приглашают жителей и гостей региона на мероприятие «Новогодняя экология». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 24 декабря в парках на территории всего региона. В рамках программы гости и жители округа смогут принять участие в ярмарках изделий ручной работы, мастер-классах и эко-лекциях.
Выставка «Эко-Елка» и новогодняя стена пожеланий «Я желаю…» пройдут в парке «Крестов Брод» городского округа Шатура. В Химках будут работать мастерская крафт-подделок, лаборатория эко-перфоманса и ярмарка изделий ручной работы.
Изготовить деревянных и тряпичных кукол желающие смогут в парке городского округа Серебряные Пруды, а после насладиться настоящим ароматным чаем из самовара на дровах.
Также конкурс поделок «Новая жизнь старым вещам» проведут в Орехово-Зуевском парке, а авторская столярная мастерская будет ждать гостей в Сергиевом Посаде.
Полный список парков и расписание можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области
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Выставка «Эко-Елка» и новогодняя стена пожеланий «Я желаю…» пройдут в парке «Крестов Брод» городского округа Шатура. В Химках будут работать мастерская крафт-подделок, лаборатория эко-перфоманса и ярмарка изделий ручной работы.
Также конкурс поделок «Новая жизнь старым вещам» проведут в Орехово-Зуевском парке, а авторская столярная мастерская будет ждать гостей в Сергиевом Посаде.
Полный список парков и расписание можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области
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Мира Полтева