Подмосковье приглашается на чемпионат творческих компетенций «АртМастерс»

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Заявку на национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» можно подать до 30 апреля 2025 года. По сообщению организаторов, речь идет о масштабных соревнованиях для специалистов творческих индустрий.
«За несколько лет Чемпионат стал экосистемой по развитию кадрового потенциала творческих индустрий в России. Он дает возможность молодым специалистам повысить профессиональное мастерство и встроиться в производственные процессы крупных компаний креативного сектора: театров, кинопроизводства, медиа и бизнеса», — сказано в сообщении.Целью чемпионата «АртМастерс» является поддержка молодых представителей креативной индустрии, а также создание благоприятных условий для раскрытия потенциала.
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Никита Кротов