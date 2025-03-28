В Подмосковье используют более 9,7 тысяч камер для выявления бездомных животных

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Более 9,7 тысяч камер системы «Безопасный регион» подключены к искусственному интеллекту для выявления бездомных животных на улицах Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы продолжаем внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на улицах Подмосковья. Оперативно подключаем её в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.За время своей работы нейроконтролёр обнаружил уже 295 случаев бездомных животных, а также уменьшил количество обращений и жалоб по этой теме на 20%.
Камеры системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом, который автоматически обнаруживает безнадзорных животных. Он фиксирует видеокадры, дату, время, адрес и количество обнаруженных собак. Затем все данные оперативно передаются специалистам профильного ведомства для дальнейшей проверки.
«Точность определения собак в рамках ИИ-проекта достигает 96%», — добавила Куртяник.
Проектом занимается подведомственная Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «МАКСИМУМ» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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