В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»

«Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — рассказала Резцова журналистам телеканала «Матч ТВ».