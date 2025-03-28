В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
12 апреля, в День космонавтики, в центральных библиотеках Московской области пройдет областная акция «Космическое Подмосковье». Инициаторами выступили Московская областная Дума, Министерство культуры и туризма региона и Московское областное отделение Союза женщин России.
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