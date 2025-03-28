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В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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12 апреля, в День космонавтики, в центральных библиотеках Московской области пройдет областная акция «Космическое Подмосковье». Инициаторами выступили Московская областная Дума, Министерство культуры и туризма региона и Московское областное отделение Союза женщин России.
Основная цель мероприятия — популяризация космических исследований и демонстрация достижений российской космонавтики.

С 12:00 до 18:00 в библиотеках в онлайн-формате пройдет «Космический диктант» Роскосмоса. Кроме того, с 11:00 до 20:00 посетителей ждут встречи с инженерами, конструкторами и сотрудниками ведущих научных институтов и предприятий аэрокосмической отрасли. Также запланированы лекции об истории воздухоплавания и космонавтики, тематические викторины, игры и другие интерактивные мероприятия.

В акции примут участие специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, АО НПП «Звезда», Союза ветеранов космодрома Байконур, Объединенного института ядерных исследований, а также разработчики искусственного интеллекта и другие эксперты.

Всего в мероприятии задействованы 57 центральных библиотек Подмосковья. Программа рассчитана на школьников среднего и старшего возраста, студентов технических специальностей, семьи с детьми, а также всех, кто интересуется российской наукой и технологиями.

Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация и расписание доступны на цифровой платформе «МОё Подмосковье. Библиотеки».

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Биатлонистка из Московской области завоевала серебро чемпионата России
28 марта 2025, 10:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Кристина Резцова из сборной Подмосковья завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница региона начала гонку с четвёртого места, отставая на 28,8 секунды. Однако в ходе соревнования ей удалось значительно сократить отставание от первой позиции, догнав Елизавету Каплину из Республики Башкортостан и опередив её на 18,1 секунды.

Третье место заняла Полина Плюснина, отстав от победительницы на 23,5 секунды.Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта и является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — рассказала Резцова журналистам телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта и является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#победа
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Жители Шатуры приглашаются к участию в общегородском субботнике
28 марта 2025, 10:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В населенных пунктах Шатуры активно приводят в порядок дворы, общественные пространства, детские и спортивные площадки. Бригады Службы дорожного хозяйства и благоустройства очищают территорию от сухой листвы, собирают мусор и проводят обрезку деревьев, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«При наступлении положительных ночных температур начинаем окраску малых архитектурных форм. Впереди у нас планируется несколько субботников, которые будут проводиться на территории округа. Основной локацией в Шатуре станет парк им. Гагарина», — сообщил директор МКУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства м. о. Шатура» Вячеслав Федотов.

29 марта жители смогут присоединиться к работам и помочь в уборке города.

Еще одной важной точкой, где в ближайшие выходные начнется уборка после зимы, станет пляж на озере Юбилейном в Рошале. Все желающие могут принять участие в субботнике. Приносить с собой ничего не требуется — инвентарь, перчатки и мешки для мусора предоставят на месте.

В апреле уборочные работы будут проводиться каждую субботу.

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#субботник
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В Подмосковье используют более 9,7 тысяч камер для выявления бездомных животных
28 марта 2025, 10:42

Фото: istockphoto / monsitj

Более 9,7 тысяч камер системы «Безопасный регион» подключены к искусственному интеллекту для выявления бездомных животных на улицах Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы продолжаем внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на улицах Подмосковья. Оперативно подключаем её в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
За время своей работы нейроконтролёр обнаружил уже 295 случаев бездомных животных, а также уменьшил количество обращений и жалоб по этой теме на 20%.

Камеры системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом, который автоматически обнаруживает безнадзорных животных. Он фиксирует видеокадры, дату, время, адрес и количество обнаруженных собак. Затем все данные оперативно передаются специалистам профильного ведомства для дальнейшей проверки.

«Точность определения собак в рамках ИИ-проекта достигает 96%», — добавила Куртяник.

Проектом занимается подведомственная Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «МАКСИМУМ» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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#бездомные животные
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Более 1,5 студентов Московской области посетили «Ярмарку вакансий»
28 марта 2025, 09:19

Фото: Министерство образования Московской области

27 марта в колледже «Подмосковье» прошла крупная «Ярмарка вакансий», охватившая сразу три площадки в городских округах Клин, Лобня и Химки, сообщает Министерство образования Московской области.
Мероприятие собрало 1,5 тысячи студентов выпускных курсов и более 70 работодателей из Клина, Солнечногорска, Лобни и Химок. Среди компаний-участников были такие организации, как АО «Мособлэнерго», АО «СЭМЗ», АО «ТРИ-Д», ГБУЗ Клинская больница, ООО «Типография «Полицвет», ООО «ПЛАРУС», ОМВД России по городским округам Клин, Солнечногорск и Лобня, АО «Шереметьево Безопасность», АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК», ПАО «Аэрофлот», аптечная сеть «Планета здоровья», АО «НПО Энергомаш», АО «МБК Факел», АО «НПО Лавочкина», Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА и другие.

Директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина традиционно выступила с приветственным словом перед студентами.

Работодатели представили информацию о своих компаниях, актуальных вакансиях, уровне заработной платы и социальных гарантиях. Учащиеся могли лично пообщаться с представителями организаций, пройти предварительное собеседование и оставить свои резюме.

«Подобные мероприятия помогают выпускникам найти достойную работу, получить информацию о доступных карьерных траекториях, перспективных профессиях, а работодателям — закрыть кадровую потребность. Колледж "Подмосковье" благодарит социальных партнеров, работодателей за участие в Ярмарке вакансий», — отметили в колледже.

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Назван срок открытия движения по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске
27 марта 2025, 23:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движения по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске планируют в IV квартале этого года. Сейчас строительная готовность искусственного сооружения составляет около 60%, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Тоннель будет располагаться на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411.
«Завершается устройство ограждающих конструкций для дальнейшего строительства подземной части тоннеля со стороны ЖК «Большое Путилково». Продолжаются бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, ведётся устройство служебных проходов и переустройство инженерных коммуникаций. Открытие движения по тоннелю планируется в IV квартале 2025 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Параллельно завершается устройство подземной части пешеходного перехода рядом с жилым комплексом «Большое Путилково». В мае там планируют приступить к внутренней отделке. Работы ведутся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе.

Новый тоннель протяжённостью 500 м обеспечит дополнительный выезд на МКАД и даст ещё один доступ к Пятницкому шоссе. Предполагается, что реконструкция шоссе улучшит транспортную доступность для 100 тыс. жителей микрорайона.

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