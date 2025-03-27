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Коломенский проект «Канительные дела» выиграл конкурс «Креативный музей»

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

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Проект «Дизайн-резиденции «Канительные дела» одержал победу в конкурсе «Креативный музей» и получит поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина. Реализует проект музейный кластер «Коломенский посад», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На площадке музея-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне воссоздают процесс изготовления канители – тонкой золотой и серебряной проволоки, которую использовали для создания золототканных изделий и тканей, производством которых город славился в XIX – начале XX веках. Будущие резиденты смогут провести творческие эксперименты, чтобы воплотить идеи в дизайнерские изделия», – отметили в ведомстве.
В 2022-2024 годах музей открыл лабораторию «Из тряпья золото», собрав талантливых авторов со всей страны. Пять финалистов теперь вернутся в Коломну для доработки созданных прототипов.

Кроме того, участники резиденций – дизайнеры, художники, и ремесленники – проведут открытые мастерские для всех желающих. На них можно будет не только увидеть творческий процесс, но и принять в нём участие.

Итогом дизайн-резиденций станет выставка, на которой будут представлены 15 авторских изделий, созданных в рамках работы резиденции.

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В Подмосковье работает несколько проектов по предотвращению школьной травли
27 марта 2025, 22:09

Фото: iStock / chameleonseye

В ближайшее время в образовательные учреждения Московской области направят памятку по противодействию насилию и травле в школах. Её разработало Минпросвещения России, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
В документе подробно описаны механизмы правовой защиты детей и педагогов, а также меры ответственности за противоправные действия.

В регионе уже реализуют проекты по предотвращению школьных конфликтов. Одна из главных инициатив – программа «Бесконфликтная школа», запущенная уполномоченным по правам ребёнка в Московской области Ксенией Мишоновой.

«В рамках проекта в школах Подмосковья размещены QR-коды, отсканировав которые, ученики могут анонимно пожаловаться на травлю через специальный чат-бот. Информация передаётся в аппарат детского правозащитника и анализируется вместе с психологами, педагогами и медиаторами. Кроме того, за помощью могут обратиться родители, если их ребёнок столкнулся с травлей. Сделать это можно через соцсети, по телефону, электронной почте или форму обратной связи на сайте уполномоченного», – отметили в Минобразования региона
Помимо проекта «Бесконфликтная школа», в Подмосковье регулярно проходят мероприятия для учеников, родителей и педагогов по профилактике травли.

Кроме того, ведомство реализует новый просветительский проект «Родительский час». Это цикл вебинаров в онлайн-формате для родителей по вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительских отношений, сбережения здоровья и безопасности.
«Если вы столкнулись с проблемой травли в школе, позвоните для получения помощи на горячую линию кризисной психологической помощи Минпросвещения России 8 (800) 600-31-14, а также на телефон доверия для детей, подростков и родителей 8 (800) 200-01-22», – посоветовали в министерстве.
Также можно обратиться на Портал психологической поддержки Московской области.

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В Щёлкове построят импортозамещающее производство трансформаторных подстанций
27 марта 2025, 21:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Щёлкове появится производство блочных комплектных трансформаторных подстанций, которые заместят импортные аналоги. Его планирует создать компания «Фряновский завод электрических аппаратов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Запуск предприятия планируется на 2028 год. Для реализации инвестиционного проекта компания получила в аренду земельный участок на льготных условиях.
«Компания инвестирует в строительство предприятия 190 млн рублей. Будет создано более 40 рабочих мест. Ожидается, что после достижения полной мощности производство ежегодно сможет выпускать более 160 единиц продукции», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие будет изготавливать блочные комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные пункты и распределительные пункты для приёма, преобразования и распределения электрической энергии.
«На предоставленном в аренду земельном участке площадью 0,85 га компания построит одноэтажное производственное здание площадью более 1,2 тыс. кв. м, оборудованное мостовым краном грузоподъемностью 16 тонн», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
ООО «ФЗЭА» специализируется на производстве оборудования для электроснабжения и электрораспределения. Предприятие было основано в 2007 году. За это время было реализовано более 25 тыс. комплектных распределительных устройств.

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В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов
27 марта 2025, 21:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С начала гола в Московской области уже открыли девять объектов образования. Такие данные привела, выступая с докладом на заседании Мособлдумы, министра образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
«С начала 2025-го открыли девять объектов образования - три школы и шесть детских садов. Школы заработали в Ленинском округе, Мытищах и Реутове. 31 марта планируем открыть ещё детский сад в Балашихе на 220 мест. Всего в этом году планируется открыть 71 объект образования. Это 30 школ и 41 детсад», – заявила Пильдес.
Ранее сообщалось, что в этом году также обновят 58 школ и 40 садиков.

По словам министра, Минобразования региона в этом году планирует снизить трудозатраты сотрудников школ на бумажный документооборот на 25%.

Для педагогов будет внедрён сервис с применением технологий искусственного интеллекта «Помощник учителю» для автоматической проверки письменных работ школьников и рекомендации оценок.

Помимо этого, будет создана информационная система «Предшкола». В ней будет доступен цифровой профиль дошкольника для родителей – расписание, посещения занятий, прогулки и питание.

В 2025 году заявление на питание в школе можно будет подать онлайн. Ранее подача допускалась на бумажных носителях.

Пильдес также привела итоги опроса среди жителей в сфере образования. Больше всего родители жалуются на конфликтные ситуации и качество образования детей.

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Мособлдума ограничила продажу алкоголя в летних кафе
27 марта 2025, 21:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли закон, который регулирует продажу алкоголя в летних кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, летние веранды – часть культуры отдыха. Они создают уютную атмосферу в городах и помогают развивать малый бизнес. Но для безопасности жителей и общественного порядка необходимы чёткие правила. Продажа алкоголя в летних кафе не должна нарушать комфорт жителей.
«Поэтому мы приняли решение, что с 1 сентября сезонные залы с алкоголем не будут располагаться во дворах жилых домов. Дворы должны быть местом отдыха и игр детей, а не точками притяжения шумных компаний. Помимо этого, сезонные кафе, где продают спиртное, не смогут находиться в зонах запрета – вблизи школ и детсадов», – отметил Брынцалов.
От напомнил, что ранее по просьбам жителей подмосковные депутаты запретили торговлю алкоголем во дворах многоквартирных домов и ограничили работу псевдокафе.

Игорь Брынцалов назвал принятый комплекс мер частью стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем.

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В Клину за неделю 14 раз подожгли сухую траву
27 марта 2025, 20:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В городском округе Клин за неделю с 17 по 23 марта произошло 19 возгораний, в том числе 14 случаев горения сухой травы. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета.
По каждому случаю проводится проверка. Если будут выявлены нарушения правил пожарной безопасности, виновных привлекут к административной ответственности.
«С наступлением пожароопасного периода категорически запрещено поджигать сухую траву. Собственники земельных участков обязаны убирать сухой мусор и растительность, а не жечь их. Земли, граничащие с лесными массивами на расстоянии 10 м, должны быть очищены от порубочных остатков, сухой травы, оборудованы минерализованными полосами или противопожарными барьерами», – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что за несоблюдение противопожарных требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс., для юрлиц – до 400 тыс. рублей. Если же на территории Московской области вводится особый противопожарный режим, то санкции за нарушения увеличиваются вдвое.

Местные власти призвали соблюдать меры предосторожности и не допускать возгораний сухой растительности. Жителям также напомнили единый номер службы спасения – 112.


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