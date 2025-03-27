Коломенский проект «Канительные дела» выиграл конкурс «Креативный музей»

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»
Проект «Дизайн-резиденции «Канительные дела» одержал победу в конкурсе «Креативный музей» и получит поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина. Реализует проект музейный кластер «Коломенский посад», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На площадке музея-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне воссоздают процесс изготовления канители – тонкой золотой и серебряной проволоки, которую использовали для создания золототканных изделий и тканей, производством которых город славился в XIX – начале XX веках. Будущие резиденты смогут провести творческие эксперименты, чтобы воплотить идеи в дизайнерские изделия», – отметили в ведомстве.В 2022-2024 годах музей открыл лабораторию «Из тряпья золото», собрав талантливых авторов со всей страны. Пять финалистов теперь вернутся в Коломну для доработки созданных прототипов.
Кроме того, участники резиденций – дизайнеры, художники, и ремесленники – проведут открытые мастерские для всех желающих. На них можно будет не только увидеть творческий процесс, но и принять в нём участие.
Итогом дизайн-резиденций станет выставка, на которой будут представлены 15 авторских изделий, созданных в рамках работы резиденции.
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Лора Луганская