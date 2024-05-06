Подмосковье пригласили принять участие в конференции «Крым Урбан Форум»

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Международная конференция по комплексному развитию территорий Крыма «Крым Урбан Форум» состоится в сентябре в Ялте, принять в ней участие приглашают предпринимателей в сфере строительства, производства мебели, стройматериалов и прочего, сообщает пресс-служба Совета министров Республики Крым.
«В 2024 году конференция будет проходить в третий раз. На этой деловой площадке можно будет расширить рынки сбыта, найти новых поставщиков, ознакомиться с новинками в сфере строительства, наладить и укрепить бизнес-партнёрство», — говорится в сообщении.В рамках конференции будет проводиться масштабная строительная выставка «СтройЭкспоКрым», Международная выставка мебели в Крыму (МВМК), а также ярмарка недвижимости «М2 Expo», ориентированная на профессионалов рынка: риелторов, девелоперов, дизайнеров и пр.
«Крым Урбан Форум» будет проходить с 11 по 13 сентября в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист».
Дополнительную информацию модно получить непосредственно от организаторов конференции по электронной почте info@expocrimea.com или по телефону: +7-978- 900-90-90.
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