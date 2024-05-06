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В России пройдёт международный инклюзивный форум «Территория Ритма»

06 мая 2024, 11:01
Фото: iStock/vadimguzhva

Фото: iStock/vadimguzhva

Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» состоится в Нижегородской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег».
С 5 по 8 сентября 2024 года 300 участников из России и Белоруссии будут создавать полноценные социальные или социально-предпринимательские проекты, которые затем реализуют в своих регионах.

Перед участниками форума выступят лучшие спикеры, бизнес-тренеры и предприниматели России.



К участию в форуме приглашаются жители России и Белоруссии в возрасте от 18 лет. Отбор претендентов будет проходить в формате конкурса. Также в рамках Года семьи приглашаются семьи, где один из супругов является участников СВО. Такие семьи будут представлять свой проект как один участник форума.

Заполнить заявку на участие можно до 10 июля на сайте http://территорияритма.рф.

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#инвалиды
«Приятные сюрпризы»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 мая
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 6 по 12 мая
06 мая 2024, 11:41

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В течение недели более вероятны чудесные события и приятные сюрпризы. В деловой сфере желательно быть новаторами, подходить ко всему творчески и изобретательно. Благоприятно импровизировать. В любви наступает важный период. Нужно флиртовать, делать друг другу комплименты, быть открытыми к романтическим приключениям. В вопросах здоровья полезно, вкусно и разнообразно питаться. Важно получать все необходимые организму витамины.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 6 по 12 мая.

Овен станет более уверенным в себе. Он будет увлечён своим любимым делом и вдохновлён.

Телец сможет примерить свои чувства с мыслями. Он сумеет проявить ловкость в общении и завести новые знакомства.

Близнецам полезно рассуждать на интересные темы, обсуждать новое и быть в центре внимания.

Рак почувствует интеллектуальный голод и захочет разобраться с накопившимися делами. Взявшись за дела, он их обязательно успешно завершит.

Лев захочет развлечений и активного отдыха. Прекрасное время для самовыражения.

У Девы возрастёт предприимчивость и желание действовать активно и энергично.

Весы проявят любознательность и будут с интересом изучать всё новое. Необычные обстоятельства расширять мировоззрение и кругозор.

Скорпиона будет трудно отвлечь. Он сосредоточится на своей мечте. Благоприятно прислушаться к интуиции.

Стрелец будет переполнен идеями и планами. Их лучше записать. Изобретательность Стрельца и его находчивость помогут ему во всех сферах.

Козерог справится со многими делами и всё успеет. Он сможет полноценно отдохнуть и насладится радостными моментами.

Водолей почувствует, что ему необходимы перемены. Он захочет реализовать давнюю мечту.

Рыбам нужно стать более свободолюбивыми и более уверенными в себе. И тогда возрастет их притягательность.

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В округе Клин снесли деревенский клуб
06 мая 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание клуба, находившееся в аварийном состоянии, снесли в деревне Михайловское городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажное кирпичное здание клуба общей площадью около 180 квадратных метров долгое время не использовалось и пришло в негодность: основные элементы строения частично разрушились, в здании не было окон и дверей. Администрация округа приняла решение снести аварийную постройку», — говорится в сообщении.
В настоящее время снос здания завершён, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся от постройки землю, ещё не принято.

Всего на территории городского округа Клин было выявлено 236 недостроев, аварийных зданий и самостроев. Сейчас снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 166 зданий, работа в этом направлении продолжается.

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#снос
#клуб
#мособлархитектура
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В Серебряных Прудах в библиотеке стартовала акция «Стена Памяти»
06 мая 2024, 11:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Акция «Стена Памяти» стартовала в центральной библиотеке г.о. Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Акция проводится в центральной библиотеке и является одним из новых форматов проведения «Бессмертного полка».

«Эта акция — возможность собраться всей семьей, достать старые фотографии, рассказать детям историю Великой Победы, и принести портреты своих героев для «Стены памяти», чтобы почтить память всех, кто защищал нас во время Великой Отечественной войны», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что для участия желающие могут принести портрет своего родного героя, который станет частью стены.

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#серебряные пруды
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«Синдром сухого глаза»: Врач рассказала, как сберечь зрение при работе с гаджетами
Врач Павлова: есть методики, помогающие избежать проблем со зрением
06 мая 2024, 11:20

Фото: IStock/Pheelings Media

Более 80% информации человек получает с помощью зрения. В последние годы резко возросло количество офтальмологических заболеваний, которые связаны с негативным влиянием гаджетов и мобильных телефонов. Основные причины таких болезней: долгая работа на близком расстоянии и яркость экрана, об этом сообщила офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.
Как длительная работа за ярким экраном влияет на зрение и почему возникают проблемы, в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского Государственного Медицинского Университета, врач-офтальмолог, эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата Солнца» Татьяна Павлова.
«Мы должны обратить внимание на то, что при работе на близком расстоянии напрягается аккомодационная мышца, которая не может работать бесконечно долго в статике. Если вы придёте в спортзал, возьмете гирю и будете держать её долгое время, то получите болезненность в области мышц, усталость, раздраженность и так далее. Аккомодационная мышца работает по тем же самым принципам: она напрягается и удерживает фокус длительное время — эта самая статика, в которой пребывают пользователи гаджетов, и вредит здоровью. Второй момент, который мы должны учесть, — нарушение работы моргательного рефлекса. Сначала возникает дисфункция мейбомиевых желез, дальше идет дестабилизация слёзной пленки и затем присоединяется синдром "сухого глаза"», — объяснила врач.

Также офтальмолог назвала упражнения, которые помогут минимизировать вредную нагрузку на глаза.
«Основная проблема — это длительность зрительной нагрузки. Нужно чаще дробить нагрузку на близком расстоянии. Есть методика, когда мы смотрим на близкое расстояние, а потом переводим взгляд вдаль. Для этого можно, например, нарисовать на окне точку, смотреть на неё две секунды, а потом перевести взгляд далеко. Выполнять это упражнение в течение 10 минут. Западные коллеги предлагают нам правило 20 на 20: максимальная нагрузка на близком расстоянии в течение 20 минут, потом 20-секундная пауза, во время которой мы смотрим на дальнее расстояние не ближе 20 метров. Близь — даль,близь — даль. Это для того, чтобы перевести статическую мышцу в динамическую. Для того, чтобы убрать синдром «сухого глаза», мы должны чаще моргать. Во время работы мозг работает настолько активно, что остальные рефлексы угнетаются, в том числе моргательный. Нужно заставлять себя моргать. Еще можно пользоваться увлажняющими каплями», — поделилась эксперт.

Также собеседница отметила, что перед работой с гаджетами желательно пройти осмотр у офтальмолога, который подскажет, с помощью каких средств минимизировать риск развития офтальмологических болезней, даже в том случае, если ранее они не наблюдались.

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Подмосковье пригласили принять участие в конференции «Крым Урбан Форум»
06 мая 2024, 11:05

Фото: iStock/VvoeVale

Международная конференция по комплексному развитию территорий Крыма «Крым Урбан Форум» состоится в сентябре в Ялте, принять в ней участие приглашают предпринимателей в сфере строительства, производства мебели, стройматериалов и прочего, сообщает пресс-служба Совета министров Республики Крым.
«В 2024 году конференция будет проходить в третий раз. На этой деловой площадке можно будет расширить рынки сбыта, найти новых поставщиков, ознакомиться с новинками в сфере строительства, наладить и укрепить бизнес-партнёрство», — говорится в сообщении.
В рамках конференции будет проводиться масштабная строительная выставка «СтройЭкспоКрым», Международная выставка мебели в Крыму (МВМК), а также ярмарка недвижимости «М2 Expo», ориентированная на профессионалов рынка: риелторов, девелоперов, дизайнеров и пр.

«Крым Урбан Форум» будет проходить с 11 по 13 сентября в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист».

Дополнительную информацию модно получить непосредственно от организаторов конференции по электронной почте info@expocrimea.com или по телефону: 7-978- 900-90-90.

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#форум
#крым
#конференция
#риелтор
#недвижимость
#строительство
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Глава Красногорска Волков проверил ход строительства школы в Павшинской Пойме
06 мая 2024, 10:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на Центральной улице в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма, ход строительства проверил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 7,5%, при этом работы активно ведутся.

«В целом видим хорошие темпы сейчас организации, с родителями обсудили и попросил жителей дополнительно контролировать (строительство — прим. ред.). Спасибо им большое за те сигналы, которые они дают. Нам важно, чтобы к 1 сентября 2025 года эта школа открыла свои двери», — сказал Волков.
Сейчас вырыта большая часть котлована под фундамент школы, ведётся перекладка канализационных сетей, армирование и бетонирование плит. Весь объём монолитных работ планируется завершить в текущем году и до холодов закрыть тепловой контур, чтобы зимой заняться отделкой помещений.

Дмитрий Волков отметил высокую потребность жителей в новой школе и заверил, что будет лично контролировать строительство.

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#красногорск
#дмитрий волков
#строительство
#школа
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На «Госуслугах» может появиться раздел для знакомств
Милонов предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах»
06 мая 2024, 10:37

Фото: iStock/oatawa

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что соответствующее обращение депутат направил на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева.

Милонов подчеркнул, что в результате санкционного давления российский рынок покинули зарубежные сайты для знакомств. Однако россияне всё еще заинтересованы в таком способе поиска партнёра.

Кроме того, депутат указал на то, что в данной отрасли достаточно много сервисов, которые предназначены не для поиска спутника жизни, а для удовлетворения сексуальных потребностей. А раздел на «Госуслугах» будет направлен именно на поиск потенциального супруга.

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#госуслуги
#россияне
#сайт
#депутат
#виталий милонов
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В Подмосковье расположено 34 «Населённых пункта воинской доблести»
06 мая 2024, 10:36

Фото: Фотобанк МО

В Московской области находятся более 30 городов, сёл, деревень и посёлков, которые носят звание «Населённый пункт воинской доблести». Такую статистику привели в пресс-службе Мособлдумы.
6 мая в Подмосковье отмечают День воинской доблести. В этот день православная церковь также чтит память святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинской чести и небесного покровителя Московской области.
«Этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших в нашем регионе во время Великой Отечественной войны. После кровопролитных боёв под Москвой благодаря мужеству и стойкости защитников столицы враг был остановлен и отброшен назад», – напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Городам, посёлкам, сёлам и деревням региона, где в военное время шли сражения, присваивается почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий закон был принят в Московской области в 2015 году.
«Сегодня этого звания удостоены 34 населённых пункта. Среди них как большие, так и менее крупные, но все они сыграли важную роль в обороне Москвы. Эти населённые пункты воплотили дух воинской доблести и стали местами почитания подвигов защитников. Это особенно важно для воспитания патриотизма в подрастающем поколении», – подчеркнул Брынцалов.
Звание «Населённый пункт воинской доблести» присвоено городам Истре, Кашире, Солнечногорску, Клину, Верее, Серпухову, Звенигороду, Волоколамску, Яхроме, Ногинску, Кубинке, Лобне, Подольску и Рузе, сёлам Молоди, Ярополец, Осташево, Спасс, Каменское, Середа, Семёновское и Званово, деревням Нефедьево, Ленино, Леоново, Степыгино, Калицино и Мокрое, посёлкам Дорохово, Колюбакино и Зендиково, а также рабочим посёлкам Лотошино, Тучково и Шаховская.

Помимо этого, почётное звание «Город воинской славы» носят такие города Московской области, как Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамкск и Можайск.

А Коломна, Ступино и Подольск удостоены почётного звания «Город трудовой доблести».

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#населённый пункт воинской доблести
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В России расширят сведения о пользователях, передаваемые силовикам
Минцифры собирается расширить список передаваемых силовикам сведений
06 мая 2024, 10:22

Фото: iStock/AntonioGuillem

Министерство цифрового развития (Минцифры) расширит перечень сведений о пользователях, которые интернет-провайдеры обязаны хранить и передавать силовикам при соответствующем запросе. Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что в настоящее время провайдеры хранят только сведения от IP-адресе пользователя. Но после внесения изменений в перечень войдёт номер сетевого порта, с которого был осуществлён выход в интернет. Это позволит точнее определить личность пользователя, который разместил незаконный контент.

В издании подчеркнули, что функционал для сбора подобной информации уже имеется.

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#технологии
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