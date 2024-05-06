В России пройдёт международный инклюзивный форум «Территория Ритма»

Фото: iStock/vadimguzhva
Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» состоится в Нижегородской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег».
С 5 по 8 сентября 2024 года 300 участников из России и Белоруссии будут создавать полноценные социальные или социально-предпринимательские проекты, которые затем реализуют в своих регионах.
Перед участниками форума выступят лучшие спикеры, бизнес-тренеры и предприниматели России.
К участию в форуме приглашаются жители России и Белоруссии в возрасте от 18 лет. Отбор претендентов будет проходить в формате конкурса. Также в рамках Года семьи приглашаются семьи, где один из супругов является участников СВО. Такие семьи будут представлять свой проект как один участник форума.
Заполнить заявку на участие можно до 10 июля на сайте http://территорияритма.рф.
Читайте также:
Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»
В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»
В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»
Перед участниками форума выступят лучшие спикеры, бизнес-тренеры и предприниматели России.
К участию в форуме приглашаются жители России и Белоруссии в возрасте от 18 лет. Отбор претендентов будет проходить в формате конкурса. Также в рамках Года семьи приглашаются семьи, где один из супругов является участников СВО. Такие семьи будут представлять свой проект как один участник форума.
Заполнить заявку на участие можно до 10 июля на сайте http://территорияритма.рф.
Читайте также:
Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»
В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»
В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»
Анастасия Чинкова