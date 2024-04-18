Подмосковье примет участие в международном форуме «Экология»

Фото: iStock/SED Photography
XV Международный форум «Экология» состоится в Москве 4-5 июня, на нём обсудят пути повышения привлекательности «зелёных» решений в экономике и формирование экологического суверенитета России, а также ряд других тем. Прогрессивными методами решения экологических задач поделятся представители подмосковных властей, сообщает пресс-служба форума.
В частности, планируется, что главы областных министерств расскажут о подмосковной реформе обращения с твёрдыми бытовыми отходами и об обращении со строительными отходами, о перспективах перехода на экологичный транспорт и о внедрении передовых технологий для защиты лесов от пожаров.
В рамках форума организуют выставку, на которой будут представлены отечественные достижения в сфере экологической безопасности, мониторинга и адаптации к изменениям климата, в сфере оборота отходов, а также успешные волонтёрские и просветительские проекты.
Читайте также:
Ущерб от нелегальной свалки в Щёлкове составил около 3 млн рублей
Появление в подмосковных лесах медуницы лекарственной дало старт цветению медоносов
Мобильные эколаборатории проверили воздух в десяти округах Подмосковья
Лев Каштанов