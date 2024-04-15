Появление в подмосковных лесах медуницы лекарственной дало старт цветению медоносов

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В Московской области настала пора цветения медоносов. В лесах региона заметили медуницу лекарственную, сообщил в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Растение выделяется фиолетовыми цветками и пятнистыми листьями.
«Мать-и-мачеха и медуница лекарственная уже встречаются в лесах и парках региона. Медуница не занесена в Красную книгу, однако ею питаются краснокнижные насекомые-опылители, такие, как мухи-жужжалы. Поэтому срывать такие цветы не следует», – предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Как отметили в министерстве, медуница лекарственная широко используется в народной медицине. Из неё готовят отвары при лечении болезней дыхательной системы. Содержание в этом растении сапонинов и танинов делает его хорошим отхаркивающим и смягчающим средством при инфекциях слизистых оболочек носа и горла.
Не обошли медуницу лекарственную вниманием садоводы, которые используют растение для украшения садов и парков. Сейчас выведено множество декоративных сортов, которые можно встретить в подмосковных городах в середине весны.
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Лора Луганская