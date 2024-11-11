Подмосковье примет участие в проекте «Карта мира»

Фото: istockphoto/Stefan_Alfonso
В проекте «Карта мира» поучаствуют жители Подмосковья. Как уточнили в Фонде социальных и культурных программ «Сокол», проект предусматривает несколько этапов, а именно: форум, запланированный на 12 февраля 2025 года; фестиваль «Карта мира — Россия» в период с 12 по 15 июня, а также марафон по субъектам страны с июня 2025 года по июнь 2027 года и фестиваль с 5 по 13 июня 2027 года.
«Главные темы форума: Россия и многополярный мир, новые возможности экономики», — говорится в сообщении.
На форуме рассмотрят расширение межрегиональных связей, международное сотрудничество и другие вопросы.
Форум пройдет по адресу: ул. Улофа Пальме, д.5. Подробную информацию можно получить на сайте Sokolrus.com.
Читайте также:
Глава Одинцовского округа вручил семье погибшего бойца СВО ключи от квартиры
В Подмосковье с начала года дети-сироты приобрели более 600 квартир по сертификатам
Подмосковье переходит на онлайн-собрания собственников жилья
Никита Кротов