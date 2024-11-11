Глава Одинцовского округа вручил семье погибшего бойца СВО ключи от квартиры

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Ключи от новой квартиры вручил многодетной семье погибшего участника специальной военной операции Павла Тихонова глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Павел Тихонов служил в 45 гвардейской бригаде спецназа ВДВ, которая базируется в Кубинке. Он погиб в январе 2024 года. Боец награждён медалью «За отвагу».
Отмечается, что в новой квартире будет жить вдова бойца и их четверо детей.
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«Павел Владимирович Тихонов отдал свою жизнь за всех нас, за нашу страну, за справедливый мир без нацизма. Решить квартирный вопрос многодетной семье Павла Владимировича помог один из подмосковных застройщиков. Передал вдове ключи от нового жилья», — сказал Андрей Иванов.
Отмечается, что в новой квартире будет жить вдова бойца и их четверо детей.
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Лев Каштанов