Ветераны из ДНР ознакомились с химкинскими муниципальными программами

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Подопечные фонда «Защитники отечества» и ветераны боевых действий из ДНР посетили округ Химки и познакомились с реализуемыми здесь муниципальными проектами в рамках программы по переподготовке кадров «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О ряде проектов по развитию социальной инфраструктуры с гостями побеседовал глава Химок Дмитрий Волошин.
Программу по переподготовке кадров проводит МИД РФ и его региональное представительство в Донецке. Обучение по программе проходят 13 ветеранов боевых действий.
Читайте также:
В зимней уборке общественных пространств Химок задействуют 180 единиц техники
Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по приведению в порядок торговых точек
В химкинском сквере Марии Рубцовой в августе появятся скейт-парк и памп-трек
«Рассказал о проектах в сфере здравоохранения, спорта, образования, которые нам удалось воплотить в жизнь при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Надеемся, что наши практики позволят участникам курса в полной мере раскрыть потенциал и возможности ДНР», — сказал Дмитрий Волошин.
Программу по переподготовке кадров проводит МИД РФ и его региональное представительство в Донецке. Обучение по программе проходят 13 ветеранов боевых действий.
Читайте также:
В зимней уборке общественных пространств Химок задействуют 180 единиц техники
Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по приведению в порядок торговых точек
В химкинском сквере Марии Рубцовой в августе появятся скейт-парк и памп-трек
Лев Каштанов